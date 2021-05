Wer genau der „Erfinder“ dieser Spezialität ist, ist ziemlich strittig. Einerseits wurden 1963 in Buffalo, Hühnerflügel vom Afroamerikaner John Young serviert, andererseits wurde das Konzept 1964 in der Anchor Bar in Buffalo, New York, ebenso erstellt. Buffalo Wings, Chicken Wings, Mighty Wings, Hot Wings. Mit Erfolg verbreitete sich diese Idee ziemlich schnell im ganzen Land und ist bis jetzt noch heiß beliebt!

Verbreitung in den USA

In den 80er Jahren erlangten die Hühnerflügel, durch diverse Magazine und Zeitungen, an großer Bekanntheit! Rezepte und seitenlange Presseartikel über das Gericht wurden veröffentlicht und schließlich in den 90er Jahren die Verkaufsstellen vergrößert bis es ein traditioneller Teil der American Football Saison wurde. Das beliebte Sportereignis, Football, konnte mit der Zeit in Sportbars gesehen werden, wo man dann in Gruppen genüsslich die Wings als Snack verzerrte.

Und heute?

Heute ist es immer noch eine heißbegehrte Spezialität, welche von vielen gerne als Snack oder als Gericht, kombiniert mit Reis, Potato Wedges oder anderen Beilagen, gegessen wird. Zubereitet werden sie in Fast Food Restaurants meistens in einer Fritteuse, ansonsten ist es aber auch am Griller oder im Backofen möglich. Dazu können diverse Saucen nach Lust und Laune zum Dippen serviert werden – traditionell nach amerikanischer Art wären es aber Blauschimmel- oder Ranch-Saucen.