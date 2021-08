Die chinesische Küche lässt sich nicht als Ganzes beschreiben, denn so wie das Land selbst in 23 Provinzen unterteilt ist, sind auch die Essgewohnheiten regional unterschiedlich.

Eine Einteilung kann über die Himmelsrichtungen und Regionen stattfinden.

Norden:

Im Norden befinden sich die Regionen Dongbei, Xingjang und Mandschu.

Auch wird im Norden Chinas viel Weizen verarbeitet. Daraus entstehen Teigtaschen, Pfannkuchen und Nudeln.

Westen:

Die Regionen Sichuan, Yunnan und Hunan liegen im Westen. Die Speisen und Essgewohnheiten der Sichuan Region werden unter dem Namen Chuan-Küche zusammengefasst. Diese wird durch die Verwendung von Frühlingszwiebel, Chili, Sojasauce und Ingwer ausgezeichnet. Die aus Hunan stammende Xiang-Küche ist für die Schärfe der dort produzierten Speisen bekannt.

Süden:

Im Süden liegen die Regionen Kanton, Guangxi und Hongkong. Die kantonesische Küche ist berühmt-berüchtigt, denn sie enthält auch Insekten, Schlangen und Wildtiere.

Osten:

Shanghai, Jiangsu und Zhejiang liegen im Osten Chinas. Dort finden sich die Hui-, Zhe-, und die Su-Küche, die durch eine sehr regionale und flexible Auswahl an Lebensmitteln charakterisiert wird. In der Küche von Shanghai werden vor allem Fisch, Meeresfrüchte und Süß-Sauer Sauce verwendet.

© Getty Images

Geschmackseindruck

Der generelle Geschmackseindruck spielt in der chinesischen Küche eine große Rolle. Den Geschmackrichtungen wurden Materialien und Elemente zugeteilt; so steht zum Beispiel Holz für sauer, Feuer für bitter, Erde für süß, Metall für scharf und Wasser für salzig. Generell gilt in China: wenn möglich keine Milchprodukte verwenden, denn die Laktose Intoleranz ist dort weit verbreitet. Viel eher wird Fleisch verwendet. Hier liegt das Schweinefleisch weit vorne, gefolgt von Huhn, Rind und Ente.

Ausstattung

In der chinesischen Küche werden für die Zubereitung der einzigartigen Gerichte mehrere Geräte verwendet. Zu den „must-have“ Utensilien zählen ein Ziegelherd, eine Wok-Pfanne, ein Bambuskorb zum Garen, ein Reiskocher und ein rechteckiges Küchenmesser.

Esskultur

Das Essen spielt in China eine kommunikative Rolle. Schlürfen, Rülpsen und Schmatzen sind völlig normalisiert und gehören einfach dazu. Im Gegenteil dazu sollte man sich niemals am Tisch schnäuzen, sondern dazu die Toilette aufsuchen. Das Essen wird oft an einem runden Drehtisch serviert, damit jeder Zugriff auf die Speisen hat. Es wird mit Stäbchen gegessen, die im Unterschied zu japanischen Stäbchen länger und stumpfer sind. Für Suppen eignet sich der Keramik-Löffel, welcher oft mit Mustern verziert ist. Die Mahlzeit besteht meist aus mehreren Gängen, die Suppe wird am Schluss serviert.

© Getty Images

Klassiker

Es gibt einige Speisen, die klassisch chinesisch sind.

Peking Ente: Die Ente wird knusprig zubereitet und anschließend mit Hoisin Sauce garniert.

Gongbao Hünchen: Diese Speise stammt aus der Sichuan Küche und wird mit Erdnuss und Chili mariniert.

Mapo-Doufu: Dieses ist ein Tofu Gericht, welches gemeinsam mit Hackfleisch, fermentierter Bohnenpaste und Sichuanpfeffer serviert.

Fischduft-Auberginen: Im Gegensatz zu dem Namen, hat dieses Gericht nichts mit Fisch zu tun. Die Speise ist vegetarisch und besteht aus Auberginen, Chili, Ingwer, Frühlingszwiebel, Knoblauch und Sichuan Sauce.

Dim-Sum: Dim-Sum sind kleine Teigtaschen (auch Dumplings genannt) mit verschiedensten Füllungen, die im Bambuskörbchen gedünstet werden.

Frühlingsrollen: Das sind kleine Rollen aus Teigblätter mit Gemüse- oder Fleischfüllung.

Saucen

In der chinesischen Küche werden viele Saucen verwendet. Die beliebtesten sind die Austernsauce, Hoisinsauce, Sojasauce, Sauce aus fermentiertem Tofu und Reisessig. Weitere Optionen sind Sesamöl, Sesampaste und eine Sauce aus gerösteten Chilis, die als Lao Gan Ma bezeichnet werden.

Getränke

Zu den beliebtesten alkoholischen Getränken zählen Bier, Rotwein und Bai Jiu (klarer Schnaps). Der grüne Tee ist weit verbreitet und wird zu jeder Tageszeit getrunken.

© Getty Images

Süßigkeiten

Auch Süßigkeiten und Süßspeisen hat China zu bieten. Beispiele dafür sind Shaqima (Karamellgebäck), Ludou Bing Gun (Eis aus Mungobohnen), Xuebing (Schneeküchlein) und Hongshuo Gan (getrocknete Süßkartoffel).