Die Herstellung

Das Croissant erfordert sehr viele Arbeitsschritte in seiner Herstellung. Die Grundzutaten für den Plunderteig sind:

Mehl

Butter

Milch

Zucker

Eier

Hefe

Salz

Damit die Hefe aufgeht und das Croissant am Ende seine Luftigkeit erhält, muss der fertige Teig nach der Zubereitung eine Stunde ruhen und dann kaltgestellt werden. Wenn der Teig fertig ist, beginnt erst der aufwendige Part: das Tourieren oder Ziehen. So wird der Arbeitsschritt bezeichnet, in dem Butter in mehreren Schritten in den Teig eingearbeitet wird. Dabei ist es wichtig, dass die Butter die gleiche Temperatur wie der Teig hat. Im Laufe dieses Vorgangs entstehen immer mehr und immer luftigere Schichten, welche die Besonderheit des Croissants kennzeichnen. Nun müssen die Croissants nur noch geformt, mit Ei bestrichen und 20 Minuten gebacken werden.

Die Geschichte des Croissants

Wie so oft, gibt es viele Theorien zur Entstehung des Croissants. Vieles spricht dafür, dass die Türken während der Belagerung in Wien im 17. Jahrhundert, das Croissant nach Europa brachten. Dazu gibt es sogar eine Legende. Diese besagt, dass Bäcker in der Nacht ein Klopfen hörten und dieses meldeten. Durch ihre Aufmerksamkeit konnte verhindert werden, dass die Türken einen Tunnel unter der Stadtmauer graben konnten. Um diesen Sieg zu feiern, formten die Bäcker ein sichelförmiges Gebäck, das an den Halbmond der türkischen Flagge erinnern sollte. Andere Überlieferungen gehen davon aus, dass es das Croissant bereits seit Mitte des 15. Jahrhunderts in Europa gab.