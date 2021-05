Was ist Dal?

Der Begriff Dal bedeutet Hülsenfrüchte und ist im gesamten asiatischen Raum in verschiedenen Variationen bekannt. Besonders in Nepal, Bangladesch und Indien ist dieses Gericht jedem bekannt und wird auch oft und gerne verzehrt. Im Gegensatz zu Nepal und Bangladesch, bei denen es sich bei Dal eher um eine Suppe handelt, wird Dal in Indien mit Linsen verfeinert und ist somit auch sättigender.

Spitzenreiter Dal Makhani

Von allen Variationen überragt Dal Makhani als Spitzenreiter die restlichen Variationen. Dal Makhani vereint die cremige Soße mit einer pikanten Gewürzmischung und Butterschmalz. Inder schwören auf Butterschmalz. Als Produkt der Kuh gilt es beinahe als heiliges Nahrungsmittel.

Warum diese Soße einzigartig ist

Die Soße ist eine Mischung aus Zwiebel, Ingwer, Knoblauch, Tomaten und Sahne. Zur Verfeinerung werden auch viele Gewürze hinzugefügt. Da diese Soße eine große Alternative und Kreativität zulässt, kocht beinahe jeder Koch Dal ein wenig anders. Doch wie auch bei anderen indischen speisen dürfen Kreuzkümmel, Chili und Knoblauch niemals fehlen. Bevor serviert wird, wird Dal Makhani noch mit einem zusätzlichen Löffel Sahne verziert, um auch das Auge mitessen zu lassen.

Was in ein Dal Makhani gehört

Neben der bekannten soße kommen auch Linsen und Pintobohnen in das Gericht. Wie alle Hülsenfrüchte beinhalten sowohl Bohnen als auch linsen sehr viel Protein. Doch Linsen und Bohnen sind gleichzeitig sättigend, was das Nationalgericht noch attraktiver macht. Noch dazu enthalten beide Zutaten eine Menge Vitamine und Spurenelemente, die essenziell für den Körper sind. Mit dieser Kombination ist Dal Makhani ein perfektes Essen alleine oder für die Familie.