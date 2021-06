Das amerikanische Cornbread

Was ist Cornbread?

Cornbread ist der englische Begriff für Maisbrot. Das Problem an Maismehl ist jedoch, dass es nicht zu einem Laib geformt und gebacken werden kann, daher erinnert das Cornbread eher an einen Kuchen als an ein Brot. Das Cornbread wird auch nicht wie das traditionelle Brot in Scheiben geschnitten, sondern meist gewürfelt als Snack serviert.

Cornbread als Nahrungsmittel der Ureinwohner

Viele Entdeckungen machten die Ureinwohner erst als die Europäer nach Amerika kamen, doch den Mais als Grundnahrungsmittel kannten sie schon lange Zeit davor. Die antiken Völker im Süden fabrizierten daraus eine Art von Tortilla, während im Norden begonnen wurde, eine Urform des Cornbread, die nur aus Maismehl, Wasser und Salz bestand, herzustellen.

Cornbread aus dem Süden – warum?

Das Cornbread ist bis heute besonders in den Südstaaten sehr beliebt. Der Grund liegt auf der Hand. Die Kolonialmächte wollten zwar im Süden ebenfalls Weizen und Roggen anbauen, doch für diese Getreidesorten passen die klimatischen Bedingungen einfach nicht. Mais hingegen braucht zum Gedeihen viel Sonne, was den Süden zu einem idealen Anpflanzort macht. Mitte des 19. Jhdt. wurde dann auch Backpulver erfunden, was das Cornbread deutlich luftiger und genießbarer machte. Seit diesem Zeitpunkt genießt das Cornbread in ganz Amerika eine große Popularität.

Verschiedene Variationen von Cornbread

Im Laufe der Zeit gab es immer mehr und immer verschiedenere Varianten des Cornbreads. Die bekanntesten sind: