Vor allem im Sommer zählt das Strandcafe zu den beliebtesten Orten Wiens.

Tradition seit 1921

Eröffnet wurde das Restaurant bereits 1921, seitdem haben die Besitzer gewechselt, der Charme des Lokals ist jedoch immer noch derselbe. Über die Jahre hinweg vergrößerte sich das Sttrandcafe, heute bietet es einen Außenbereich an und besitzt eine High- Tech Grillhütte, für die Zubereitung der besten Ripperl der Stadt.



Einzigartige Location direkt am Wasser

Ziel des Strandcafes ist es, Urlaubsflair mit echten Wiener Traditionen und der Wiener Gastlichkeit zu vereinen. Und das gelingt: Bereits der Eingang in den Gastgarten verzaubert mit 20 Jahre alten Kastanienbäumen, die den Gästen des Lokals auf die schönste Art und Weise Schatten spenden. Dem Gastgarten schließt sich der Gastraum an, der aufgrund seiner Glasfront den ganzen Tag lichtdurchflutet ist und einen einzigartigen Blick auf die Alte Donau und die dahinter liegende Skyline der UNO- City erlaubt.



Speisen auf dem Floß

Wer noch näher an der Donau sitzen und dort sein Gericht genießen möchte, findet Platz auf den großzügigen Sitzterrassen direkt am Wasser oder auf dem Floß des Strandcafes. Dies ist gefertigt aus österreichischem Holz und bietet Platz für 264 Personen. Die Plätze unter den weißen Sonnenschirmen direkt am Wasser sind jedoch heiß begehrt, weshalb wir Ihnen in jedem Fall eine Reservierung empfehlen.



Österreichische Spezialitäten

Neben dem einzigartigen Ausblick und Flair des Strandcafes, kann sich auch die Speisekarte sehen lassen. Highlight sind die Ripperl des Lokals, serviert mit knusprigen Braterdäpfeln und den exklusiven Haussaucen „Rot und Weiß“. Das Fleisch wird auf der neuen Grillanlage unvergleichlich zart gebraten und mit einer geheimen Würze versehen. Weiter finden sich viele österreichische Klassiker, wie Kalbsschnitzel oder Tafelspitz auf der Speisekarte, doch auch vegetarische und sogar vegane Gerichte werden serviert. Obst und Gemüse wir saisonal und regional bezogen, was Frische und einen qualitativ hochwertigen Geschmack gewähreistet. Und auch das Bier wird frisch vom Fass gezapft – so schmeckt es doch am besten!