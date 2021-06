Was ist ein Bagel?

Ein Bagel ist eine amerikanische ringförmige Spezialität aus Germteig. Eiegentlich nichts außergewöhnliches, doch im Gegensatz zu anderen Gebäcken muss der Teig über Nacht im Kühlen ruhen. Somit wird der Germgeschmack intensiviert und der Teig geht nicht auf und wird nicht so luftig. Dann wird der Teig in kochendem Öl „gebacken“ und erhält somit seinen Glanz und seine Bräune. Der fertige Bagel kann mit einer Vielzahl an Kombinationen belegt werden. Ob süß oder pikant – der Bagel lässt sich wie ein normales Brot bestreichen und verzerren.

Die Geschichte des Bagels

Heutzutage ist der Bagel zwar ein amerikanisches Nationalgebäck, doch vermutlich stammt er ursprünglich nicht aus Amerika, sondern aus Europa. Die Vermutung legt nahe, dass jüdische Einwanderer das Gebäck wohl Ende des 19. Jhtd. in die USA und nach Kanada brachten. Ab dann begann die Expansion auf die ganze Welt. Heutzutage sind Bagels überall in verschiedenen Variationen zu finden. Aufgrund der kulturellen Unterschiede heißt das Gebäck jedoch nicht in jedem Land Bagel, sondern beispielsweise in Russland „Bubliki“ oder in Griechenland „Koulouri“. Die Idee ist jedoch immer die gleiche und daher auf den Bagel zurückzuführen.

Die verschiedenen Varianten des Bagels

In Nordamerika gibt es zwei verschiedene Bagel-Arten: Der New York Bagel und der Montreal Bagel. Zwischen den beiden besteht nur ein minimaler Unterschied und zwar in der Rezeptur. Denn beim Montreal Bagel wird in den Teig kein Salz verwendet, dafür allerdings Eier, welche nicht beim New York Bagel vorkommen. Beide können sowohl süß als auch pikant verzehrt werden und die Amerikaner lieben beide.