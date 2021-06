Die Besonderheit der französischen Küche

Entstehung der französischen Küche

Im Mittelalter war die französische Küche noch nicht besonders sonderbar. Es wurde schlichtweg das gegessen, was in Frankreich so wuchs. Im 16. Jhdt. kam es dann zu einem Wandel in der Kulinarik als der französische Prinz eine Italienerin heiratete. Die beiden Essgewohnheiten vermischten sich. Weiters revolutionierte Ludwig XIV die Speisekarte Frankreichs. Für ihn hatte besonders die Qualität des Essens höchste Bedeutung. Mitte des 17. Jhdt. wurde dann das erste französische Kochbuch von François Pierre de la Varenne verfasst. Darin wurde auf Rezepte gesetzt, bei denen keine italienischen Kräuter mehr, sondern französischer Thymian, Salbei und Lorbeer eingesetzt wurden.

Die Haute Cuisine gab sich jedoch nie zufrieden. Sie wollte immer neue Innovationen kreieren und das gelang ihr auch. In den 1960er – Jahren gab es den Trend einer neuen französischen Küche, bei dem alle Rezepte so einfach und frisch wie möglich sein sollten. Dieser Trend hielt jedoch nicht lange an und heutzutage gibt es in der Haute Cuisine sowohl einfache, als auch recht komplexe Gerichte, die jedoch immer das gewisse französische Flair besitzen.

Erste Nationalküche als Kulturerbe

Die französische Küche ist weltweit sogar so bekannt und beliebt, dass sie in die UNESCO-Liste der Kulturerben aufgenommen und somit verewigt wurde. Heute gilt die französische Küche als sehr gehoben und edel und das zu Recht, denn die Franzosen empfinden das Essen als einen wichtigen Teil ihres Lebens und nehmen sich viel Zeit um in Ruhe zu essen bzw. zu genießen.

Regionenküche, die zusammenfließt

Da Frankreich im Vergleich zu Österreich ein sehr großes Land ist, ist es nicht verwunderlich, dass sich auch hier, eine enorme Anzahl an verschiedenen regionalen Küchenstilen gebildet hat. Die Hauptstadt der Kulinarik ist jedoch Lyon. Besonders die Lyoner Wurst und die Froschschenkel sind eine Spezialität dieser Region. Die im Westen gelegene Normadie hat drei Spezialitäten: den Weichkäse Camembert, der auch bei uns gerne gegessen wird, den Calvado, der berühmte Apfelbranntwein und den Cider, der auch bei uns leidenschaftlich getrunken wird.

Der Süden des Landes hat sich eine komplett andere Kochrichtung angeeignet, da das Klima andere Anbauten zulässt. Beispielsweise wird sehr viel mit Olivenöl, Knoblauch und zahlreichen Kräutern gekocht. Besonders bekannt aus dieser Region sind die Eintöpfe Ratatouille und Cassoulet.

Die süßen Seiten Frankreichs

Die französischen Schokoladen Croissants sind weltbekannt und werden auch bei uns in Europa gerne zum Frühstück oder zum Nachmittags-Kaffee gegessen. Doch auch Desserts wie Crème brûlée und Mousse au chocolat stammen ganz klar aus Frankreich und sind aus der Haute Cuisine nicht mehr wegzudenken.