Die besten Streetfood Restaurants auf HabGusta.at

Hier sind die Top 5 besten Streetfood Restaurants auf HabGusta.at.

Ballroom

Ballroom – damn good Dumplings. So lautet der Slogan des Restaurants. Bei Ballroom werden unterschiedlichste Dumplings – auch Vienna Balls genannt – angeboten. Spezialitäten wie der „Superball“ oder der „El Ballo“ erfreuen sich an großer Beliebtheit. Besonders lecker sind auch die knackigen und frischen Beilagen, zu denen unter anderem der Wildkräutersalat und Edamame zählen.

© Ballroom

Superfood Deli

Die Speisen bei Superfood Deli sind gut für die Umwelt und gut für den Körper. Die verwendeten Zutaten sind frei von Chemikalien und Zusatzstoffen. Die Spezialität von Superfood Deli sind die leckeren Acai Bowls, doch das Angebot hört dort nicht auf. Auch Porridge Bowls, Shakes und Proteinriegel gehören zu den Favoriten der Gäste.

© Superfood Deli

Taim

Israelisches Streetfood in Wien – dieser Genuss ist jetzt bei Taim möglich. Die Vielfalt der israelischen Küche wird dort authentisch angeboten. Die wohl beliebteste Speise ist das Sabich-Sandwich – das ist leckeres Pita Brot mit Hummus, Ei, Gewürzen und Tahina. Auf der Speisekarte stehen außerdem leckere Salate, verschiedenste Variationen von Pita Broten, Falafel und Hummus Bowls.

© Taim

Plain

Veganes Essen, das schlicht, ehrlich und verständlich ist wird bei PLAIN angeboten. Die Philosophie und auch der Name des Restaurants bezieht sich auf die Einfachheit und trotzdem Vielfalt der veganen Küche. Im Angebot stehen Bowls, Bagels, Hummus, Waffeln und Kuchen. Die Speisen sind hausgemacht und werden ohne unnötige Zusatzstoffe hergestellt. Besonders beliebt ist der Beyond Burger, der mit seiner Konsistenz und seinem Geschmack einem Burger mit Fleisch gleicht und daher Veganer, Vegetarier und Fleischliebhaber zugleich überzeugt.

The Underdog Bar

The Underdog Bar ist ein einzigartiges Restaurant beziehungsweise eine Bar, bei der der Name eine doppelte Bedeutung hat. Zum einen steht „Underdog“ für ein Team oder eine Gruppe, die unterschätzt wird und trotzdem Gewinn erzielt und zum anderen werden bei Underdog Bar kreative Drinks und Hotdogs angeboten. Die Hotdogs sind in einigen Variationen erhältlich – vegetarisch, vegan oder klassisch – und werden mit vielen Zutaten garniert und dekoriert, um einen einzigartigen Geschmack zu erzielen.