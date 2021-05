Seit 2016 ein Trend – die Buddha Bowl

Geht man auf Social Media Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook bemerkt man sie schnell: Die Buddha Bowl – eine bunte, vollgefüllte Schüssel mit allerlei gesundem Essen. Der Vorteil dieses Trends: die Zubereitung ist einfach und noch dazu ist das Gericht sehr gesund, denn in einer Buddha Bowl wird darauf geachtet, dass alle wichtigen Nährstoffe kombiniert werden.

Die Geschichte der Buddha Bowl

Doch warum heißt dieses Gericht eigentlich Buddha Bowl? Eine endgültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht, doch es wird vermutet, dass der Anblick der vollgefüllten Schüssel an den Bauch eines Buddhas erinnert.

Eine andere These ist, dass der Begriff von der Tradition der Mönche kommt. Denn diese leben möglichst sparsam und essen daher nur aus Schüsseln mit verschiedenen Größen um möglichst kein Essen zu verschwenden. Die größtmögliche Schüssel heißt hierbei Buddha Schüssel, wodurch es zum Namen Buddha Bowl kommen hätte können.

Bedeutung der Buddha Bowl heute

Der Trend der Buddha-Bowls kommt aus den USA und wird oft mit dem berühmten Clean-Eating in Verbindung gebracht, da auch hier pflanzliche, natürliche und abwechslungsreiche Zutaten verwendet werden. Allerdings ist dies in Asien keine Seltenheit, denn die Asiaten achten im Allgemeinen sehr auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Die asiatische Küche kombiniert oft reis mit Gemüse und Fleisch – so wie es auch bei der Buddha Bowl ist.

Zusammensetzung einer Buddha Bowl

In einer Buddha Bowl dürfen die essenziellsten Nahrungsstoffe für den Körper nicht fehlen, diese sind:

Vitamine

Um genügend Vitamine zu garantieren darf in keiner Buddha Bowl frisches Gemüse und frische Kräuter fehlen.

Kohlenhydrate

Bei Kohlehydraten setzen Inder im Gegensatz zu Europäern auf Reis. Doch auch Reisalternativen wie Couscous oder Bulgur sind beliebt.

Proteine

Hülsenfrüchte, Hühnerfleisch oder Sojaprodukte werden als wertvolle Proteinspender angesehen und daher auch sehr gerne in einer Buddha Bowl verspeist.

Fette

Hierbei wird ausschließlich auf gesunde Fette gesetzt. Diese sind in Avocados, Nüssen und pflanzlichen Ölen enthalten.

Toppings & Dressings

Um die Buddha Bowl abzuschließen, fehlt nur noch das passende Dressing. Hierbei kann beliebig variiert werden, doch die Asiaten setzen besonders gerne auf Dressings mit Körnern, Sojasprossen oder Sesam.

Sind diese Zutaten alle in der Schüssel, kann alles vermischt und genossen werden.