Die Foodtrends 2021

Die Foodtrends dieses Jahr gestalten unsere Ernährung nachhaltiger und gesünder. Unsere Gerichte stehen unter dem Motto „Soft Health“ – gesunde ausgewogene Ernährung, aber ohne sich etwas zu verbieten oder an strengen Diätregeln zu verzweifeln. Wir verraten Ihnen, was 2021 Trend ist.

Plant based

Ganz oben auf der Liste der neuen Foodtrends steht eine Plant based diet. Die Definition einer pflanzenbasierten Ernährung fällt oft schwer und ist sehr schwammig. Generell versteht man unter „plant based“ Lebensmittel, die auf der Basis von Pflanzen hergestellt sind. Zum Teil werden aber auch Fleisch und Milchprodukte verarbeitet, was eine plantbased Ernährung von einer veganen Diät unterscheidet.

Im Vordergrund des plant based Foods steht der Aspekt der gesunden Ernährung. Da aber tierische Produkte nur wenig bzw. oft gar nicht in plant based Gerichten verwendet werden, kommt dieser Foodtrend auch der Umwelt und dem Tierschutz zu Gute. Es gilt: weniger Fleisch, mehr unverarbeitetes Obst und Gemüse!

© getty Images

Snackification

2021 steht alles im Licht der Snacks. Die Snackification löst unsere geplanten Mahlzeiten auf. Definierte Esszeitpunkte weichen spontanen Essgelegenheiten. Minimahlzeiten, auch Mimas genannt, passen sich an unseren Tagesrhythmus an und erlauben uns, dann zu essen, wann wir wollen und was wir wollen.

Doch Snacks sind längst nicht mehr überzuckerte Schokoriegel oder langweilige Salzstangerl, der Trend führt zu hochwertigen und gesunden Knabbereien, die satt machen und lecker schmecken. Durch die große Auswahl und das Wegfallen der aufwendigen Zubereitung, wird durch Snackification die Möglichkeit geboten, unterschiedlichste Geschmäcker und Trends auszuprobieren und unsere Ernährung vielseitiger zu gestalten.

© getty Images

Superfoods

Superfoods sind schon länger, aber immer noch im Trend. Zu ihnen gehören Lebensmittel, die naturbelassen sind und in kleinen Portionen bereits hohe Mengen an Nährstoffen bieten.

Zu den trendigen Superfoods gehören nicht nur exotische Lebensmittel wie Goji Beeren, Chiasamen und Co. – auch heimisches Obst und Gemüse wird dem Status gerecht.

Um also nachhaltiger zu handeln und auf importierte Lebensmittel zu verzichten, sollten Sie zu Radieschen, Mandeln oder Kirschen greifen – die sind genauso super!

© getty Images

Food pairing

Unter Food Pairing wird das Kombinieren verschiedener Lebensmittel verstanden, um der Langeweile auf dem Teller vorzubeugen und das ultimative Geschmackserlebnis zu kreieren. Es wird aber nicht wahllos herumkombiniert, sondern die Lebensmittel aufgrund ihrer Aromen gezielt ausgewählt.

Das Aroma entsteht aus der Kombination von Geschmack und Geruch. Das Aroma eines Produkts wird demnach aus vielen Komponenten gebildet. Lebensmittel, die eine oder mehrere Komponenten teilen, können dann kombiniert werden.

© getty

Ersatzprodukte

Da Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung im Trend sind, kommen auch Ersatzprodukte zum Zug. Populär sind insbesondere Fleischalternativen, aber auch Getreide- und Zuckerersatzprodukte sind im Trend und werden nicht mehr nur von AllergikerInnen konsumiert.

Fleischersatz

Mit der prägendste Foodtrend 2021 ist eine fleischlose Ernährung. Ob Sie nun ganz auf Fleischprodukte verzichten, oder ihren Konsum nur reduzieren, Sie tun der Umwelt und Ihrer Gesundheit in jedem Fall einen Gefallen! Es gibt zahlreiche Fleischersatzprodukte, die es erleichtern, die eigene Ernährung fleischloser zu gestalten und gewährleisten, den eigenen Proteinbedarf trotzdem zu decken.

Der klassische Fleischersatz ist Tofu. Vielseitig einsetzbar und oft bereits aromatisiert zu kaufen, ist er 2021 ein fester Bestandteil der Trendküche. Aber auch Fleischersatzprodukte wie Soja, Tempeh, Seitan, Jackfruit oder Alternativen aus einfachem Gemüse wie Bohnen, Kichererbsen oder Haferflocken sind Trend.

© getty Images

Getreideersatz

Im Trend sind glutenfreie Ersatzprodukte, die Alternative für den Konsum des klassischen Getreides darstellen. Sogenanntes Pseudogetreide ist reich an Proteinen und Mineralstoffen und demnach sehr gesund.

Zu den populärsten Pseudogetreidesorten gehören:

Quinoa

Amaranth

Buchweizen

Chiasamen

© getty Images

Zuckerersatz

Besonders gesund und gut für unsere Zähne sind Zuckerersatzprodukte, die auch 2021 Trend werden. Klassischer Zucker aus Zuckerrübe oder Zuckerrohr ist raffiniert, kalorienreich und enthält keine Vitamine. Je weniger Zucker man konsumiert, desto gesünder also.

Da man trotzdem nicht auf die Süße in den Mahlzeiten verzichten will, greifen immer mehr Menschen zu Alternativen. Oft in ähnlicher Form wie üblicher Zucker, oft auch nur als Süßungsmittel, in Form von Sirup oder Honig. Die Alternativen sind gesünder und schmecken genauso gut.

Die Trend- Alternativen sind:

Kokosblütenzucker

Stevia

Erythrit

Birkenzucker

Agavendicksaft

Ahornsirup

© getty Images