Die Pekingente

Das traditionelle chinesische Gericht ist sehr beliebt, gleichzeitig jedoch äußerst aufwendig in der Vor- und Zubereitung, weshalb es meist nur in asiatischen Restaurants von erfahrenen Köchen zubereitet wird.



Aufwendige Vorbereitung

Die Vorbereitung einer klassischen und wohlschmeckenden Pekingente ist zeitaufwendig und bedarf sehr viel Erfahrung und Kochkompetenz. Besonderen Wert wird auf die Haut der Ente gelegt, weshalb mit den Tieren nach der Schlachtung besonders speziell verfahren werden muss.

Die Ente wird gerupft, behält jedoch Kopf und Füße und wird vorerst nicht ausgenommen. Stattdessen wird sie durch einen kleinen Schnitt am Hals aufgeblasen, so soll sich die Haut vollständig vom Fleisch des Tieres trennen. Die Innereien werden durch einen weiteren Schnitt unter dem Flügel entnommen. Anschließend wird der Kopf abgetrennt und die Ente am Hals aufgehängt. Sie wird mit heißem Wasser übergossen, gewürzt und mit aufgelöstem Honig eingestrichen. Nach der vollständigen Prozedur wir sie für mehrere Stunden an einem belüfteten Ort aufgehängt, um zu trocknen.



Serviert in drei Gängen

Ist die Ente fertig vorbereitet, wird sie in einem speziellen Ofen mehrere Stunden gegart. Dabei bläht sich die Haut erneut auf, wird knusprig und nimmt die typische glänzende rote Farbe an. In einem schicken Lokal wird die Ente so nun den Gästen vorgeführt. Zuerst wird das Fett abgeschabt, zusammengerollt und zusammen mit Lauchzwiebeln und einer Soße als Vorspeise serviert. Das Fleisch wir in dünne Scheiben geschnitten und mit unterschiedlichen Beilagen als Hauptspeise gegessen. Aus den Resten der Ente wird eine Suppe gekocht, die nach dem Hauptgang gereicht wird.

© Getty Images



Eigene Entenrasse herangezüchtet

Für das traditionelle Gericht und das Maximum an Geschmack und Genuss wurde in China sogar eine eigene Entenrasse herangezüchtet. Die sogenannten Pekingenten werden 45 Tage lang im Freien herangezüchtet und anschließend 15 bis 20 Tage gemästet. In dieser Zeit werden sie an Bewegung gehindert, damit die Tiere möglichst viel Fett anlegen, das Fleisch zart und die Haut dünn bleibt.