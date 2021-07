Der Begriff Dim Sum wird in China allgemein für jegliche Snacks oder Imbisse verwendet, im Westen allerdings sind nur die gefüllten Teigbeutel gemeint. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie „Herzenswärmer“, da die kleinen Leckereien sicher unser Herz erfreuen.

Verschiedene Dim Sum Varianten

Je nach verwendeten Zutaten kann man verschiedene Dim Sum Gerichte unterscheiden. Für die Füllung können ganz verschiedene Lebensmittel verwendet werden, dazu gehören unter anderem:

Fleisch

Meeresfrüchte

Gemüse

Ei

Süße Lebensmittel

Restaurants, die sich ganz auf Dim Sum spezialisiert haben, bieten unglaublich viele Variationen des Gerichts an. Insgesamt soll es bis zu 1000 verschiedene Sorten geben!

© Getty Images

Serviert in Dampfkörbchen

Dim Sum werden traditionell als Zwischenmahlzeit zum Tee gegessen und in kleinen Dampfkörbchen aus Bambus serviert. Alternativ können die Teigtaschen auch als Street Food an Straßenständen oder tiefgekühlt in asiatischen Supermärkten gekauft werden.