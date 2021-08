Einblick in die österreichische Küche

Besonders in Wien war dieser Einfluss stark zu spüren, da in der Hauptstadt verschiedenste Völker und Nationen aufeinander trafen und sich sowohl kulturell als auch kulinarisch austauschten.

Von Vindobona bis Österreich-Ungarn

Das frührömische Vindobona war stark von dem kulinarischen Einfluss der Römer geprägt. Die Vieh-und Ackerwirtschaft wurde gefördert und auch der Weinbau wurde ausgeweitet. In Folge von zahlreichen Völkerwanderungen entstand ein buntes Völkergemisch, das versuchte, alle seine kulinarischen Vorlieben zu vereinen.

Den wohl bis heute am stärksten spürbaren Einfluss auf die österreichische Küche hatten zweifellos die Länder des Habsburger-Reiches. Österreich-Ungarn umfasste 52 Millionen Menschen mit verschiedensten Nationen, Kulturen, Sprachen und Küchen. Diese Diversität wurde durch Wien als Metropole und Kaiserstadt repräsentiert und prägte die wienerische Küche.

Die bekanntesten Gerichte, die aus der Zeit der Monarchie entspringen, sind die verschiedenen Variationen des Gulasch, Letscho, gefüllte Paprika und das Paprikahuhn. Doch auch die Strudel in ihren vielfältigen Formen, sowie Palatschinken und auch Knödel stammen aus dieser Zeit.

Der Begriff „Bauernfraß“

Anfangs war es oft so, dass diese Spezialitäten nur dem Kaiser zur Verfügung standen, doch je weiter die Entwicklung ging, desto eher wurden die Speisen zu „Bauernfraß“. Diese Bezeichnung erlangten die Gerichte aufgrund ihrer einfachen Zubereitung und den geringen Kosten, die für die notwenigen Lebensmittel anfielen.

Um die Hausmannskost aufzuwerten, erhielten sie oft die Vorsilbe „kaiserlich“. Kaiserschöberl, Kaiserschmarrn, Kaisergugelhupf, Kaiserfleisch oder Kaisersemmeln sind hierbei bekannte Beispiele.

Ende des 15. Jhdt. bis heute

Mit der Entdeckung Amerikas 1492 brach erneut ein Wandel in der österreichischen Küche herein. Kartoffel, Kakao, Kaffee und exotische Gewürze wurden in die Speisen integriert und sind heute ein fixer Bestandteil vieler Gerichte in verschiedenen Ländern.

Ab dem 17. Jh. wurde die österreichische Küche stark von italienischen Einflüssen geprägt. Risibisi, Melanzani, Maroni, Biskotte oder auch Zitrone leiten sich aus dem Italienischen ab und sind heute gebräuchliche Worte in der wienerischen Küche. Die Italiener beanspruchen auch die Idee des Tafelspitzes für sich. Doch nicht nur die Italiener setzen sich in Österreich durch. Weniger später nahm auch der französische Einfluss zu. Die diplomatische Bezeichnung „Bouillon“ für Suppe ist bis heute noch gebräuchlich.

Doch nicht nur in Wien hat sich über Jahrhunderte hinweg eine traditionelle Küche entwickelt. Durch die Nähe zu Ungarn, Deutschland und Italien haben andere Bundesländer ebenfalls die dortige Kochtradition teilweise übernommen und zusätzlich noch, je nach Region, ihre eigene Küche, was ihnen einen eigenständigen Charakter verleiht.

Vielfalt an Getränken

Auch bei den Getränken hat Österreich eine Vielfalt an Angeboten. Besonders stolz sind die Österreicher auf ihre selbst gebrannten Schnäpse wie den Marillenschnaps, den Zirbenschnaps oder den Birnenschnaps. Durch die vielfältige Landschaft ist auch der Weinbau beinahe in jedem Bundesland möglich.

Neben alkoholischen Getränken existiert besonders in Wien immer noch die gute alte Kaffeehauskultur. In den vielfältigen Kaffeehäusern der Stadt kann bei einem schönen Ausblick die Melange, der Mokka oder sonstige Variationen genossen werden.