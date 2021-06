Enchilada gehört zu den mexikanischen Nationalgerichten. Je nach Region des Landes unterscheidet sich allerdings die Zubereitung des Gerichts und die Füllung der Tortillas variiert.

Verschiedene Rezepturen

Die Basiszutaten der Enchiladas sind Tortilla aus Maismehl und Chili. Welche Füllung oder Soße verwendet wird, kann ganz frei selbst entschieden werden. Viele bereiten die Speise zusätzlich mit Sahne, geriebenem Käse, Frühlingszwiebeln und Blattsalat zu.

Klassisch besteht die Füllung der Enchiladas aus Hühnerfleisch, oft wird aber auch Chili, Rührei oder Gemüse verwendet. Auch die Soße des Gerichts kann variieren: meistens wird entweder eine Tomatensoße und „Mole“, eine braune Soße aus Chilis und Kakao serviert.

In der Hauptstadt Mexikos, Mexiko- Stadt sind „Enchiladas Suizas“ eine besondere Spezialität: Die „Schweizer Enchiladas“ werden mit Käse überbacken serviert.

© Getty Images

Namensherkunft

Der Name „Enchilada“ kommt aus dem spanischen und leitet sich von dem Wort „enchilar“ ab, was so viel bedeutet wie „mit Chili versehen“.