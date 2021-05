Ursprung der Frühlingsrolle

Die Frühlingsrolle hat ihre Ursprünge in Südostasien, Vietnam und China. Jährlich wird das Gericht zum chinesischen Neujahrsfest gegessen, da damit der Beginn des Frühlings gefeiert wird. Im Frühling erwacht die Natur zu neuem Leben. Deswegen erinnert die Form der Teigrollen an Raupen, die zu Beginn dieser Jahreszeit aus ihren Eiern schlüpfen. Die chinesische Frühlingsrolle wird traditionell aus Weizenteig zubereitet.

Die vietnamesische Frühlingsrolle ist der chinesischen sehr ähnlich. Im Norden nennt man sie „Nem ran“ und im südlichen Teil „Cha Gio“. Die Füllung wird allerdings nicht in Weizenteig gewickelt, sondern in Reispapier, das anschließend frittiert wird. Das unfrittierte, gesündere Gegenstück dazu ist die Sommerrolle. In Südostasien, besonders auf den Philippinen und in Indonesien, wird die Frühlingsrolle als „Lupiang Shanghai“ bezeichnet. Hier verwendet man für das Umwickeln „Lumpia Wrapper“, das sehr ähnlich zu den anderen Varianten ist und ebenso gerne an Festtagen und bei Versammlungen serviert wird.

Die Füllungen der Frühlingsrolle

Frühlingsrollen können unterschiedlich gefüllt werden. Es gibt sowohl Varianten mit Fleischfüllung als auch vegetarische Alternativen. Die Basiszutaten der Füllung sind frische Sojasprossen, Weißkohl, Frühlingszwiebeln, Pilze, Karotten und Bambussprossen. Kombiniert werden diese Zutaten entweder mit Glasnudeln oder mit Schweinefleisch oder Rindfleisch, das fein gehackt wurde. Serviert werden die Frühlingsrollen meistens mit diversen Saucen, wie zum Beispiel Sojasauce oder Süß-Sauer-Sauce.