Der grüne Dip ist angesagt, lecker und noch dazu sehr gesund. Avocados enthalten nämlich eine Menge gesunder Fette.

Herkunft

Guacamole stammt ursprünglich aus Mexiko, wo die Früchte in Mengen angebaut werden. Der Name der grünen Speise kommt allerdings aus Spanien: „Guacamole“ bedeutet übersetzt „Avocadosoße“, was den leckeren Dip wohl perfekt beschreibt.

Zubereitung

Guacamole besteht fast nur aus Avocados, hinzu kommen nur Zwiebeln, Knoblauch, Limetten und natürlich Salz und Pfeffer, um dem Dip seine Würze zu verleihen. Die reifen Avocados werden aus der Schale genommen und mit einer Gabel zerdrückt. Anschließend wird das Mus mit der zerkleinerten Zwiebel, dem Knoblauch und Zitronensaft vermischt und anschließend gewürzt.

Je nach persönlichen Vorlieben gibt es einige Varianten der Guacamole, deren Grundrezept durch verschiedene Zutaten ergänzt wird. So können zum Beispiel Chilischoten für eine gewisse Schärfe sorgen oder der Dip mit Joghurt cremiger gemacht werden.

Serviert mit verschiedenen Gerichten

Guacamole als Dip wird nicht alleine serviert, sondern mit verschiedenen Speisen in unzähligen Varianten. Besonders populär ist Gucamole in Gerichten der spanischen und mexikanischen Küche: Hier wird sie oft und gerne zu Fajitas oder Tacos serviert. Guacamole kann allerdings auch als Dip für Gemüsesticks dienen, als Brotaufstrich oder Topping auf leckeren Bowls.