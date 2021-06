Die Geschichte von Jambalaya

Woher Jambalaya genau kommt, ist bis heute unklar. Manche sehen Jambalaya als eine Weiterentwicklung der spanischen Paella, die mit den Auswanderern in den Süden der USA kam. Andere wiederum sehen das provenzalische Gericht Jambalaia als Ursprung. Des Weiteren gibt es auch die Vermutung, dass westafrikanische Reispfanne „Jolof“ mit Sklaven nach Amerika kam und sich dort verbreitete. Im 16. Jahrhundert kamen auch Alligatoren, Schildkröten, Wildschweine und Bären in den Eintopf, während heute auf Krebse, Garnelen und Austern gesetzt wird.

Verschiedene Varianten von Jambalaya

Besonders bekannt sind zwei Arten des Jambalayas: das Cajun Jambalaya und das kreolische Jambalaya. Die kreolische Küche entstand aus den kulinarischen Angewohnheiten der französischen Einwanderer in New Orleans, während die Cajun-Küche sich ursprünglich auf Cajun Country beschränkte.

Das kreolische Jambalaya wird heute auch gerne als Red Jambalaya betitelt, weil die verwendeten Tomaten das Gericht rot färben. Die Cajun-Variante verzichtet hingegen auf Tomaten und ist in der Regel schärfer. Ansonsten gibt es nicht besonders viele Unterschiede zwischen den beiden Varianten. Die Hauptzutaten beider Jambalayas sind:

Zwiebeln

Paprika

Staudensellerie

Flusskrebse

Garnelen

Andouille

Reis

Jambalaya kann jedoch auch noch mit anderen, individuell ausgewählten Gewürzen oder Gemüse verfeinert werden.