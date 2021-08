In der japanischen Küche wir vor allem Reis und Fisch in fast jeder Mahlzeit eingebaut. 2013 wurde die japanische Küche als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Menschen in Japan essen drei bis fünf Mahlzeiten täglich und am Nachmittag wird meist Tee serviert.

Grundnahrungsmittel

Als Grundnahrungsmittel und als Basis für viele Rezepte wird in der japanischen Küche Reis verwendet. Dieser wird als nationales Symbol angesehen und wird schon seit langer Zeit in Japan angebaut. Die häufigen Beilagen zu Reis tragen den Namen Okazu.

Fisch- und Fleischgerichte

Japan ist eine Insel – daher ist es leicht nachzuvollziehen, dass Fisch und Meeresfrüchte dort eine große Rolle spielen. Ein Beispiel dafür ist Tempura, ein Gericht mit gebackenem Fisch. Der Fleischkonsum hält sich allerdings in Grenzen – der Grund dafür, ist ein Gesetz, welches für eine lange Zeit Fleischkonsum verbot. Fleisch zu essen war also Tabu. Das hat sich erst im 19. Jahrhundert verändert, als schrittweise zuerst Rindfleischkonsum und später auch der Konsum von Schweinefleisch erlaubt wurde. Bis heute gibt es wenig japanische Rezepte, die Fleisch beinhalten. Eine Ausnahme dazu bildet das sogenannte Kobe-Beef, welches von dem Wagyu Rind stammt und eine außergewöhnlich zarte Struktur hat.

© Getty Images

Suppenküche

Suppen haben eine große Bedeutung in Japan. Die als Suimono bezeichnete Suppe ist typisch für die japanische Küche. Es ist eine klare Suppe mit Einlagen aus getrocknetem Thunfisch (Maguro), essbarem Seetang (Kombu) oder Shiitake Pilzen. Eine weitere bekannte Suppe ist die Miso Suppe. Miso ist eine Paste aus Soja und hat einen eher salzigen, pikanten Geschmack. Natürlich nicht zu vergessen ist die bekannte Nudelsuppe auf Basis von Ramen. Doch auch andere Nudeln werden verwendet, wie zum Beispiel die etwas dickeren Udon Nudeln.

© Getty Images

Eingelegtes Gemüse

In Japan erfreut sich das sogenannte Tsukemono an hoher Bekanntheit. Tsukemono ist eingelegtes Gemüse, wie zum Beispiel Chinakohl, Gurken, Auberginen, Rüben oder auch Ume-Pflaumen. Letztere heißen Umeboshi und gelten als Delikatesse, die oft zum Frühstück serviert wird.

© Getty Images

Sushi

Die heute so bekannte Speise findet seinen Ursprung schon vor hunderten von Jahren als Konservierungsmethode für Fisch. Der Fisch wurde gesalzen und dann mit Reis umhüllt, um für längere Haltbarkeit zu sorgen. Sushi in der heutigen Form entstand im 18. Jahrhundert in Tokio. Erst im 20. Jahrhundert gelangte die japanische Spezialität nach Amerika und dann auch schrittweise nach Europa. Heute ist Sushi weit verbreitet und wird in zahllosen Restaurants verkauft. Oft wird mit den Rollen aus Fisch und Fleisch eine scharfe Wasabi Paste und eingelegter Ingwer serviert.

© Getty Images

Bento Boxen

Als Bento Boxen werden kleine Schachteln aus Holz, Kunststoff und Metall bezeichnet, die unterschiedliche Fächer für Fisch, Reis, Gemüse und teilweise Fleisch beinhalten. Erfunden wurden diese Boxen um Essen einfach mitnehmen zu können. Heute ist daraus eine Kunst geworden. Bento Boxen nicht einfach nur Mahlzeiten in Schachteln, sondern werden kunstvoll verziert und serviert.

© Getty Images

Poké-Bowls

Das sind Mahlzeiten aus verschiedensten Zutaten die kreativ in einer Schüssel angerichtet werden. Sowohl Gemüse (Avocado, Karotten, Salat, Frühlingszwiebel), Fisch (Lachs, Thunfisch), als auch Fleisch können in einer Poké-Bowl vorkommen. Zusätzlich wird meist Reis hinzugefügt und anschließend wird die Bowl mit Saucen garniert.

Getränke

In Japan wird viel Tee getrunken – vor allem aber Grüner Tee. Dieser wird oft am Nachmittag mit Gebäck serviert. Ein weiteres bekanntes Getränk ist der Sake – ein aus Reis gebrautes alkoholisches Getränk. Auch ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit dem Namen Ramune ist weit verbreitet. Dieses kann man oft in Glasflaschen kaufen, die einen lustigen Verschluss besitzen – eine kleine Glaskugel verschließt das Getränk und kann durch hinunterdrücken gelöst werden. Die Glaskugel fällt dann in den Flaschenhals, wo sie aufgehalten wird. Versuche, die Glaskugel zu entfernen sind schwierig aber spannend – allerdings bitte nicht die Flasche zerschlagen, denn die Scherben können gefährlich sein!

© Getty Images

Süßigkeiten

Japanische Süßigkeiten kommen in einer Vielzahl von Farben und Formen. Die wohl bekannteste Süßspeise sind Mochi – kleine Reisküchlein mit unterschiedlichsten Füllungen, die von roter Bohnenpaste bis Erdnusscreme reichen. Auch Senbei – das sind kleine Reiscracker – sind populär und die Liebe zum Fisch wird durch Taiyaki ausgelebt. Als Taiyaki werden kleine Kuchen in Fischform bezeichnet, die allerdings kein bisschen nach Fisch schmecken. Eine weitere Süßspeise ist das Manju – Gebäck, welches mit einer roten Bohnenpaste (die ein bisschen nach Schokolade schmeckt) gefüllt wird.

© Getty Images