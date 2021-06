Die Restaurantkette „L`Osteria“ wurde 1999 in Nürnberg gegründet – wirkt jedoch so gar nicht deutsch. Mit Pizza, Pasta und Antipasti vermittelt sie ein authentisches italienisches Flair, das zu einem Besuch einlädt.

Großstadtlokal auf der grünen Wiese

Die Restaurants der „L`Osteria“ findet man in allen großen Städten vieler europäischer Länder. Dazu gehören Deutschland und Österreich, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Schweiz, Tschechien und das Vereinigte Königreich. Waren zu Beginn alle Standorte in den Stadtzentren platziert, finden sich heute auch einige Lokale auf der grünen Wiese – das heißt am Stadtrand und auf Flächen, die zuvor nicht zum Siedlungsbereich der Stadt zählten.

Lebhafte Atmosphäre

Das entspannte und lockere Ambiente in der L`Osteria lockt junge, wie alte Gäste an. Lebhafte Atmosphäre, herzliche MitarbeiterInnen und natürlich der herrliche Duft einer frisch gebackenen Pizza machen einen Besuch zu einem Erlebnis. Die hohen Decken, kombiniert mit Fensterfronten bis zum Boden schaffen gemütliche Räume, in denen man gerne viele Stunden beim Essen, Trinken und Plaudern verbringt.

Pizza, über den Tellerrand hinaus

Die L`Osteria ist bekannt für ihre enormen Pizzen mit einer unglaublichen Größe von 45 cm. Die Pizzen ragen über den Tellerrand hinaus und werden oft für zwei Personen, mit zwei unterschiedlich belegten Hälften serviert. Doch auch die Pasta dàmor verzaubert alle Gäste: mit Spaghetti, Tortellini und Rigatoni bietet die L`Osteria alles, was das Pastaherz begehrt. Um Ihr Essen perfekt abzurunden gibt es eine Auswahl an italienischen Desserts. Und das Beste: Können Sie sich nicht entscheiden, welche Nachspeise es heute sein soll, können auch beide als Piccolo Duetto bestellt werden!

© L`Osteria

Eigene Pasta Manufaktur

Die Pasta, die in der L`Osteria auf dem Teller landet, stammt aus eigener Herstellung, der „Pastificio No. 12“. Das Austüfteln des endgültigen Rezepts, mit der richtigen Wasser- und Mehlmenge, der passenden Raumtemperatur und stimmigen Luftfeuchtigkeit brauchte seine Zeit, doch heute kann man in jedem L`Osteria Lokal erstklassige hausgemachte Pasta genießen. In der Manufaktur stehen neun Maschinen bereit, die fünfzehn verschiedene Pastasorten herstellen können – am Tag produzieren sie gemeinsam ganze zwei Tonnen Pasta! Kommt die Nudel aus der Maschine wird sie schockgefrostet und zu allen Lokalen ausgefahren.

In den Lokalen dann werden alle Gerichte in einer offen einsehbaren Küche zubereitet, frisch und aus zum großen Teil original italienischen Zutaten.

© Getty Images

Preisgekrönte Rezepturen

Die L´Osteria überzeugt nicht nur ihre Gäste, sondern konnte für ihre einzigartigen Rezepturen und ihr Geschäftsmodell bereits einige Preise ergattern. Dazu zählen unter anderem der iF Design Award und die Auszeichnung „Gute Gestaltung 16“ des Deutschen Designer Clubs für das beste Packaging, der HR Excellence Award für das herausragende Personalmanagement, sowie die Auszeichnung zum „Liebling des Jahres“ der FAZ, der die LÒsteria für ihre „erstaunliche Qualität, die noch erstaunlicheren Preise und die extrem kundenfreundliche Handhabung“ ehrt.