Was ist Mac and Cheese?

Mac and Cheese ist ein sehr prägnanter Name, doch eigentlich bedeutet er nicht viel mehr als Macaroni und Käse. Für das Gericht können unterschiedliche Käsesorten verwendet – oder auch kombiniert werden. Um Mac and Cheese eine individuelle Note zu verleihen, kann ein eigenes Topping kreiert werden.

Die Geschichte des Gerichts

Auch, wenn Mac and Cheese heutzutage mit Amerika verbunden wird, liegt der Ursprung des schmackhaften Gerichts in Europa. Bereits im 13. Jhdt. war es als typisches Pasta – Gericht in Neapel am Königshof bekannt. Von dort aus kam es mit Auswanderern in die USA. Erstmals schriftlich wurde Mac and Cheese im 19. Jahrhundert im Kochbuch „The Virginia Housewife“, erwähnt. Zu dieser Zeit handelte es sich bei Mac and Cheese jedoch noch um einen Auflauf aus dem Ofen. Den großen Durchbruch erlangte Mac and Cheese als fertig-Mix in der Packung. Diese Packung enthält getrocknetes Käsepulver, welches mit Wasser und etwas Butter vermischt und über die zuvor im Topf gekochten Macaroni gegossen wird.

Verschiedene Variationen von Mac and Cheese

Besonders bei Kindern ist das amerikanische Gericht sehr beliebt. Damit die Kinder jedoch nicht nur fettigen Käse, sondern auch Vitamine zu sich nehmen, mischen viele Eltern Brokkoli oder anderes Gemüse mit ein. Möchte man das Gericht nur etwas verfeinern, können auch Speckwürfel oder Trüffel hinzugefügt werden.

Oft wundern sich Europäer über die verwendeten Hörnchennudeln, die in Amerika Macaroni heißen. Natürlich können auch andere Teigwaren verwendet werden und auch der Käse kann nach Belieben gewählt werden. Besonders beliebt sind Käsesorten mit leicht würzigem Geschmack wie Parmesan, Cheddar oder Emmentaler.