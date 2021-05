Neben der klaren Suppe bildet die Miso Suppe die zweite Grundsuppenart der japanischen Küche. Die Japaner essen sie traditionell mit Stäbchen und nicht mit einem Löffel: Dabei werden alle festen Zutaten zuerst gegessen und die flüssige Suppe im Nachhinein aus der Schale getrunken.



Suppe aus Fischsud

Zubereitet wird die Miso Suppe aus Fischsud, sogenanntem Dashi und einer Gewürzpaste aus Sojabohnen, dem Miso. Da diese der Suppe ihren Geschmack gibt, ist sie auch ihr Namensgeber. In die Miso- Suppe werden üblicherweise Tofuwürfel, Wakame und Frühlingszwiebeln hinzugegeben. Je nach Saison sind auch Zutaten wie Pilze beliebt und in vielen Zubereitungen wiederzufinden.



Zubereitung

Beim Kochen der Suppe wird das Miso einfach in den Fischsud eingerührt. Nach Belieben kann dabei mehr oder weniger der Sojapaste verwendet werden, je nachdem wie stark die Suppe schmecken soll. Ist alles verrührt, sollte die Suppe nicht mehr aufgekocht werden, um ihren Geschmack nicht zu verlieren.

Miso kann in jedem Asiashop erworben werden. Bis es jedoch in die Tütchen gelangt, ist seine Herstellung äußerst aufwendig. Die Gewürzpaste muss nämlich mindestens ein Jahr in einem Holzfass reifen. Während dieses Prozesses entstehen Milchsäurebakterien, die dem Miso den typischen würzigen Geschmack verleihen.

© Getty Images



Klassisch serviert zum Frühstück

Die Miso- Suppe kann als Vorspeise oder Hauptspeise serviert werden. Traditionell genießen die Japaner die Suppe sogar zum Frühstück zusammen mit einer Reisbeilage. Auch für Neujahr stellt die Miso- Suppe ein beliebtes Festtagsessen dar: Zur Feier des Tages werden kleine Reiskuchen, sogenannte Mochi zur Suppe hinzugegeben. Diese werden mit der Suppe mitgekocht und werden dadurch weich.



Gesunde Aspekte der Miso- Suppe

Die japanische Traditionssuppe schmeckt nicht nur gut, sie ist außerdem super gesund! An erster Stelle stehen die zahlreichen Vitamine und Mineralien des Miso. Die enthaltenen Milchsäurebakterien unterstützen außerdem unsere Darmflora und Verdauung. Doch auch die weiteren Zutaten der Suppe, wie etwa beigefügtes Tofu oder Gemüse versorgen uns mit pflanzlichen Proteinen und zusätzlichen Vitaminen.