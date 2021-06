Die Geschichte des Mousse au Chocolat

Die Süßspeise ist nicht nur in der französischen Küche ein Klassiker, sondern hat auch weltweit seinen Platz auf den Speisekarten gefunden. Bereits im Jahr 1755 wurde das Mousse au Chocolat erstmals schriftlich erwähnt. Damals zwar in einer anderen Variante, allerdings gibt es heutzutage so viele verschiedene Arten, dass kaum jemand weiß, dass das Originalrezept dunkle Schokolade und keine Milchschokolade enthält. Trotzdem ist diese Variante und auch Variationen mit weißer Schokolade besonders in Europa sehr beliebt.

Zubereitung der Süßspeise

Die nationale Nachspeise der Franzosen kann mit nur fünf Zutaten ganz einfach selber hergestellt werden. Sie benötigen dafür:

200g Schokolade (ja nach Wahl)

3 Eier

200ml Schlagobers

40g Zucker

50g Butter

Dann werden die Eier getrennt und das Eiklar und das Schlagobers getrennt voneinander geschlagen. Die Butter und die Schokolade schmelzen und anschließend alles mischen. Die Masse sollte mindestens zwei Stunden im Kühlschrank stehen, bevor sie serviert wird.

Was passt zu Mousse au Chocolat?

Natürlich kann das Mousse au Chocolat auch pur oder mit Schlagobers genossen werden. Wer jedoch etwas Abwechslung möchte, kann es mit frischen Beeren, oder Früchten wie Mangos oder Orangen kombinieren. Auch die Kombination mit Fruchtsoßen, Vanillesoßen oder Obstkuchen ist sehr bekannt. Für alle Nussliebhaber auch eine gute Nachricht: auch Nüsse und Schokostreusel verleihen dem Mousse einen besonderen Geschmack.