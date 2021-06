Die leckere würzige „Soße“ kann als typische Salsa verwendet werden, da das Gemüse jedoch grob gehackt ist, wird sie auch oft in Tacos oder Fajitas als Hauptbestandteil der Füllung beigefügt.

Zutaten des Pico de gallo

Das Basisrezept des Pico de gallo besteht aus Tomaten, Zwiebeln und Chili- Schoten, je nach persönlichem Geschmack können allerdings auch viele andere Zutaten hinzugefügt werden. So bereiten viele ihre Salsa mit Avocado, Gurke oder Radieschen zu, pimpen sie mit Limetten- oder Zitronensaft auf oder würzen die Soße mit Korianderblättern.

Namensgebung

Der Name „Pico de gallo“ ist spanisch und bedeutet „Hahnenschnabel“, was wahrscheinlich auf die Form der Chilischoten, die an einen Schnabel erinnert, zurückzuführen ist. Die Bezeichnung wird in vielen Teilen Mexikos jedoch gar nicht für die Salsa, sondern für einen Obstsalat, der mit Chili und Limette gewürzt wird, verwendet. Die Salsa Pico de gallo dagegen wird oft „Salsa Mexicana“ genannt, da die Farben der Zutaten an die mexikanischen Flagge erinnern.