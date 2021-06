Bei Mille Stelle zu Essen kann man qualitatives und leckeres Essen für einen fairen Preis zu erhalten. Die große Auswahl an Speisen auf dem Menü sorgt dafür, dass für jeden etwas Passendes dabei ist.

Leckere Pizzen

Traditionelle Pizza-Sorten, wie Pizza Margherita und Pizza Salami, finden sich auf der Speisekarte, genauso wie modernere Variationen, wie zum Beispiel Pizza Hawaii, Pizza Smoked Bacon, Pizza Popeye (mit Spinat und Schafkäse). Eine Pizza trägt den Namen des Restaurants, Pizza Mille Stelle, und wird daher als eine der beliebtesten Spezialitäten angesehen. Belegt wird diese mit Champignons, Paprika, Thunfisch, Zwiebeln und Schafkäse. Für diejenigen, die sich gerne kreativ ausleben möchten, gibt es die Möglichkeit eine Pizza mit frei ausgewählten Belägen zu kreieren.

Pasta und Burger

Auch in diesen beiden Bereichen ist die Auswahl riesig. Pasta Frutti di Mare, Pasta Carbonara, Pasta Arrabiata, Pasta Pomodoro und Pasta Gorgonzola sind nur ein paar Beispiele. Die Burger sind in verschiedensten Varianten, wie Texas Burger, Dallas Burger oder Cheeseburger, und in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

Außergewöhnliche Salate

Besonders beliebt sind der Calamarisalat und der griechische Salat. Doch die Auswahl reicht weiter, nicht nur Tomaten- und Zwiebelsalat werden angeboten, sondern auch Crispy Chicken Salat, Kartoffelsalat und viele mehr. Die Salate sind erfrischend, divers und schmecken einfach gut.

Griechische Küche

Liebhaber der griechischen Küche kommen im Restaurant Mille Stelle auch nicht zu kurz. Angeboten werden vor allem traditionelle Speisen, unter anderem Tzaziki, Kalamaki, Dolmadakia (gefüllte Weinblätter) und Gyros.

Ebenfalls auf der Speisekarte stehen unterschiedlichste Desserts, Getränke (alkoholisch und alkoholfrei), Pizzabrot und viele andere Leckereien. Die riesige Auswahl und die Qualität der Speisen machen Mille Stelle zu dem idealen Restaurant, für alle, die von zu Hause eine kulinarische Reise an das Mittelmeer unternehmen möchten!

