Bei allen Wienern bekannt, von allen Wienern geliebt: Das Schweizerhaus.

Langjährige Geschichte

Das Schweizerhaus im Herzen Wiens schaut auf eine lange Geschichte und Tradition zurück. Schon vor 250 Jahren begrüßt die damalige „Schweizer Hütte“ die kaiserlichen Gäste in einem Prater, der damals nicht für die bürgerliche Gesellschaft zugänglich war. Nachdem das Schweizerhaus im zweiten Weltkrieg vollständig zerstört worden war, begannen Karl und Else Kolarik 1947 den Neustart in einem alten Riesenradwagon und einer kleinen Holzhütte.

Das Schweizerhaus entwickelte sich zu einer Wiener Institution. Österreichische Köstlichkeiten wie Grillstelze oder Rindsgulasch lockten damals wie heute zahlreiche Gäste an. 1999 entstand im Schweizerhaus die modernste Schauküche Europas. Dieser schließen sich ein erweiterter Gartenbereich, Auszeichnungen und die Wahl zum beliebtesten Platz Wiens an.



Speisekarte mit klassischen Köstlichkeiten

Die Speisekarte des Schweizerhaus zeichnet sich durch zahlreiche österreichische Gerichte aus, die wöchentlich durch eine Tages- und Wochenkarte ergänz werden. Der Fokus liegt auf Qualität: alle Zutaten werden von regionalen Lieferanten bezogen, Frische und Nachhaltigkeit haben oberste Priorität. Der Klassiker des berühmten Gasthauses ist die Stelze: saftig und mit einer knusprigen Kruste ist sie eine wahre Gaumenfreude. Und auch das frisch gezapfte Bier kann sich sehen lassen: Das original Budweiser Budvar wird serviert in klassischen Bierkrügen mit einem perfekten Schaumhauberl.