Die Siu Mai Teigtaschen mit den unterschiedlichsten Füllungen sind besonders wegen ihrer hauchdünnen Teigummantelung beliebt.

Ursprung in der Mongolei

Obwohl Siu Mai heute als fester Bestandteil von Dim Sum gilt, und damit klar der chinesischen Küche zugeordnet wird, findet die Speise ihren Ursprung in Hohhot, in der Mongolei. Es heißt, dass Siu Mai dort schon seit dem 14. Jahrhundert als Beilage zum Frühstückstee serviert wird, traditionell mit einer Füllung aus Lamm, Frühlingszwiebeln und Ingwer. Später sollen Händler das Gericht nach China gebracht haben.

© Getty Images

Füllungen aus anderen Länder

Je nach Region und Land unterscheiden sich die Siu Mai Gerichte etwas. So ist in der Mongolei immer noch die traditionelle Füllung aus Hammelfleisch, Frühlingszwiebeln und Ingwer populär, während Siu Mai in China hauptsächlich aus Schweinefleisch, Garnelen, Champignons, Frühlingszwiebeln und Ingwer zubereitet werden. In Japan werden Siu Mai nur mit Shrimps oder Garnelen gefüllt.

Ganz besonders und außergewöhnlich ist das Siu Mai Rezept der indonesischen Küche: Hier werden die Teigtaschen mit Kartoffeln, Ei, Kohl und anderem Gemüse gefüllt und anschließend mit Erdnusssoße und süßer Sojasoße bestrichen.