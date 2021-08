Spaghetti Gerichte sorgen für Urlaubsfeeling auf dem Teller und lassen Sie träumen, Sie säßen auf einem kleinen italienischen Balkon in der Abendsonne Roms.

Spaghetti- "die Schnürchen"

Der Begriff „Spaghetti“ ist aus dem italienischen übernommen und leitet sich ab aus dem Wort „spaghetto“, was so viel bedeutet wie „Schnürchen“. Und der Name scheint für die zwei Millimeter dicken und 25 cm langen Nudeln perfekt.

In der Herstellung wird der fertige Teig dünn ausgerollt und in feine Schnüre geschnitten. Die fertigen Spaghetti werden dann voneinander getrennt und zum Trocknen aufgehängt, um zu verhindern, dass der Teig verklebt.

Die leckersten Spaghetti- Rezepte

Spaghetti können in jeglicher Form gegessen werden, jeder hat wohl sein eigenes Lieblingsrezept. Zu den beliebtesten Spaghetti- Gerichten gehören:

Spaghetti Aglio e Olio: Dieses Gericht wird mit Knoblauch, Olivenöl und Chili zubereitet und ist demnach ideal für alle, die es dezent aber doch geschmacksstark mögen.

Spaghetti alla Carbonara: Mit Speck, Ei und Käse zubereitet, ist es perfekt für die Sahnesoßenliebhaber.

Spaghetti alla Napoletana: Wenn´s mal schnell gehen muss, sind Spaghetti mit Tomatensoße die Lösung.

Spaghetti Bolognese: Die Tomatensoße etwas aufgepeppt mit Hackfleisch und nach Belieben noch etwas Gemüse, und die leckeren Spaghetti Bolognese sind fertig.

Wer es etwas ausgefallener mag, der findet vielleicht unter folgenden Gerichten sein neues Lieblingsessen. Probieren ist es definitiv wert!

Spaghetti alla Puttanesca: Dieses Gericht wird mit einer scharfen Tomatensoße und Sardellen, Peperoni, Oliven und Kapern zubereitet. Alle Kulinarikfans sollten es unbedingt einmal testen!

Spaghetti alla Vongole: Für echtes Urlaubsfeeling empfehlen wir Spaghetti mit Venusmuscheln!

Übrigens: Italiener essen Spaghetti nur mit einer Gabel! Mit ihr rollen sie die Nudeln in der Tellermitte auf. Wenn du also nicht sofort als Tourist erkannt werden willst, solltest du im Restaurant in Italien deinen Löffel, oder schlimmer noch das Messer, zur Seite legen.