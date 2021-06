Das Fleisch stammt vom unteren Bein des Schweins und ist besonders zart und geschmackvoll, wenn es denn richtig zubereitet wird.

Die Namensgebung

Stelze wird oft auch Eisbein oder Hachse genannt. Die Namen unterscheiden sich aber nicht nur in der Region, in der sie verwendet werden, sondern auch in der Zubereitungsart des Fleisches. Als „Eisbein“ wird eine gekochte Stelze bezeichnet, eine „Haxe“ dagegen wird gebraten. Der Begriff „Eisbein“ stammt außerdem aus der norddeutschen Volksetymologie, nach der Schienbeinknochen früher oft als Kufen für Schlittschuhe verwendet wurden – daher habe das Gericht seinen Namen.

Zubereitung

Die Zubereitung einer Stelze unterscheidet sich je nach Region, dennoch gibt es zwei Varianten, die besonders verbreitet und beliebt sind. Das Fleisch kann entweder vorgepökelt und gekocht werden, wie es in Norddeutschland und Polen traditionell ist, oder, wie in Österreich, ungepökelt gegrillt werden. Bereitet man die Stelze wie in Österreich zu, entsteht eine knusprige Kruste aus der Fettschicht, die das Fleisch umgibt. Stelzen brauchen allerdings eine lange Garzeit, bis das Fleisch weich und gar ist.

Gerichte mit Stelze

Traditionell wird Stelze zu einfachen Gerichten serviert, wie Kartoffelpüree, Sauerkraut oder Brot. In Österreich bekommt man oft Senf, Kren und in Essig eingelegtes Gemüse zum Fleisch.