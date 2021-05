Der Tafelspitz ist ein traditionelles Fleischgericht der Wiener Küche.



Ein Schwanzstück vom Rind

Das Gericht besteht aus einem Stück Fleisch, das in Wasser oder Brühe gekocht wird. Das Fleisch stammt üblicherweise von einem Schwanzstück des Rindes und wird in Scheiben geschnitten. Der Name des Tafelspitz lässt sich auf seine Form zurückführen: an der vorderen Seite ist es breiter, und an der Seite Richtung Schwanz verläuft es spitz zusammen.



Serviermöglichkeiten

Den Tafelspitz serviert man traditionell mit Apfel- oder Semmelkren und der Brühe, die zuvor beim Kochen entstanden ist. Als Beilage ist gewürfeltes und gekochtes Wurzelgemüse populär, sowie Kartoffeln in einer Zubereitung nach Wahl.