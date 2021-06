Was ist ein Vitello Tonnato?

Vitello Tonnato ist das berühmteste italienische Fleischgericht, das kalt als Vorspeise gegessen wird. Es stammt ursprünglich aus dem Norden, genauer Piemont und ist bis heute hauptsächlich im Norden des Landes vertreten. Für Vitello Tonnato wird zuerst das Kalbfleisch mariniert, gekocht und zum Schluss mit Thunfischsoße angerichtet.

Die Geschichte des Vitello Tonnato

Es ist zu vermuten, dass das Gericht zum ersten Mal in der Region Piemont zubereitet wurde, allerdings nicht mit, sondern wie Thunfisch. Köche empfahlen das Kalbfleisch stundenlang in Salz einzulegen, danach zu kochen und anschließend zu würzen und marinieren. Im 19. Jahrhundert wurde das Fleisch mit einer Soße aus Sardellen serviert. Die heute so charakteristische Thunfischsoße wurde erstmals in einer Rezeptsammlung von Pellegrino Artusi am Ende des 19. Jahrhunderts erwähnt.

Die Zubereitung

Für die Zubereitung sind starke Nerven und viel Zeit gefragt, denn das Fleisch wird vor dem Kochen für mindestens eine Nacht in Weißwein und Gemüse eingelegt. Erst danach kann es gekocht werden. Die Tonnata-Soße wird getrennt davon zubereitet und besteht aus Thunfisch, der in Öl eingelegt war, gekochten Eiern, Sardellen, Kapern, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Wichtig ist, dass das Fleisch gut abgekühlt ist, bevor es mit der Thunfischsoße übergossen und serviert wird.

Vitello Tonnato gehört zu den typischen Sommergerichten der italienischen Küche. Man findet das marinierte Kalbfleisch auf vielen Speisekarten bei den Vorspeisen. Auf Festen, besonders bei Hochzeiten, darf das Vitello Tonnato auf keinen Fall fehlen.