Die Nudeln werden mit Gemüse, einer Soße und Fleisch, Fisch oder Tofu zubereitet.

Geschichte und Namensgebung

Der Name „Yakisoba“ bedeutet übersetzt „gebratener Buchweizen“, dennoch werden die Nudeln des Gerichts nicht aus Buchweizen, sondern klassisch aus Weizenmehl hergestellt. Yakisoba, wie wir es heute kennen, gibt es seit dem 20. Jahrhundert. Seitdem ist es ein beliebtes und bekanntes Street Food in Japan.

Zubereitung

Eine alternative Zubereitung des Gerichts ist das Servieren in einem Hotdog Brot, wie es seit ca. 1950 an vielen japanischen Straßenständen verkauft wird. Bestellt man Yakisoba im Restaurant, bekommt man entweder das vom Koch fertig zubereitete Gericht oder man hat die Möglichkeit es am Tisch auf einer Stahlplatte, dem Teppan, selbst zubereiten. Die vorgekochten Nudeln, sowie das Gemüse, Fleisch und die Soße werden serviert und man kann selbst entscheiden, was man verwenden und wie man das Gericht zubereiten möchte. Für die schnelle Küche zu Hause wird Yakisoba auch als Fertigprodukt in Supermärkten angeboten.