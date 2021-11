Null Emission auf 8.500 Quadratmetern Verkaufsfläche.

METRO St. Pölten ist ein Vorzeigeprojekt nachhaltiger Bauweise. Der Großmarkt wurde im Oktober 2017 als europaweit erstes „Plusenergie“-Betriebsgebäude dieser Art im Gewerbegebiet St. Pölten eröffnet.

Um Nachhaltigkeit und Wohlfühlambiente zu verbinden, ging man ganz neue Wege: Holz statt Beton – das Gebäude, von der Konstruktion, über die Fassade und das Dach, ist aus Holz – und viel Tageslicht statt künstlicher Beleuchtung. Auch großflächige Kühlräume mussten weichen. Stattdessen sorgen effiziente Kühlmöbel für optimal gekühlte Lebensmittel. „Unser Großmarkt in St. Pölten ist ein echtes Leuchtturmprojekt – nicht nur für METRO, sondern für ganz Europa. Das Ziel war von Anfang an klar: zero Emission und das haben wir erreicht“, erklärt METRO Österreich CEO Xavier Plotitza.

© Metro ×

Nullemission bedeutet auf der 8.500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche auch null Emission. Geheizt wird mit der Abwärme der Kälteanlagen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes produziert übers Jahr gerechnet mehr Energie als verbraucht wird, daher der Name „Plusenergie“ Großmarkt. Der zusätzliche Energiegewinn wird unter anderem für die E-Tankstellen auf dem Parkplatz genutzt.

METRO St. Pölten ist mehrfach national und international ausgezeichnet: mit dem Holzbaupreis 2018 in der Kategorie Nutzbau, mit dem EHI Energiemanagement Award 2018 in der Kategorie „Pilotfilialen mit vorbildlicher Energieeffizienz/Nachhaltigkeit“ und 2020 hat der Großmarkt als erstes Gewerbegebäude Österreichs die BREEAM Zertifizierung „Outstanding“ erhalten. BREEAM steht für Building Research Establishment Environmental Assessment Method und ist das älteste und am weitesten verbreitete Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen. Weltweit erreichen diesen höchsten aller Standards nur 2 Prozent aller zertifizierten Gebäude – in Niederösterreich steht eines davon.

© Metro ×

Darüber hinaus legt man bei METRO St. Pölten auch beim Sortiment großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Denn dort ist das Angebot an „Regionah“ Produkten besonders hoch. METRO hat das Label „Regionah“ für jene Erzeugnisse eingeführt, die zu 100% aus Österreich, von Kleinstunternehmen und aus dem Umkreis von maximal 100km je Standort stammen. Bereits 243 regionale Produzenten und Lieferanten können ihre Ware auf diese Weise auch den Kundinnen und Kunden des Großhandels zukommen lassen.