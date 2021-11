Vorreiter im Großhandel

METRO stellt ökologisch sauber zu und hat ein Zustellservice für alle Kunden.

Innovation ist für METRO nicht nur ein zentrales Thema, wenn es um hochwertige Produkte und Serviceleistungen für ihre Kunden geht. Auch im Umweltschutz und dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen beweist der Großhändler zukunftsorientierte Weitsicht.

Mit dem Einsatz der Elektromobilität ist METRO im Jahr 2017 Vorreiter im österreichischen Handel gewesen. Seit damals sind in Wien, Graz, Salzburg und Linz in der Zustellung eVans unterwegs. Dieser sogenannte „METRO Express“ beliefert die Kunden innerhalb von drei Stunden 100% emissionsfrei - ökologisch und mit ökonomischen Vorteilen oben d´rauf.

Denn Gastronome können mit dem „METRO Express“ auch flexibel auf Tischreservierungen reagieren und Ihren Lagerstand an ihrem tatsächlichen Bedarf ausrichten. Das zusätzliche, nachhaltige Plus: der gemeinsame Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Die METRO eFlotte wird seit 2018 durch einen 26t-eLKW ergänzt. Dieser - im Großraum Wien unterwegs - sorgt für eine Einsparung von 40t CO2 im Jahr.

„Wir handeln heute für morgen und leisten einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Unser Ziel ist es, Emissionen deutlich zu senken. Wir investieren daher in Energieeffizienz und setzen auf sparsame Energienutzung“, so METRO Österreich CEO Xavier Plotitza.

METRO ist auch im Zustellgeschäft zukunftsfit und „on Tour“

METRO ist seit vielen Jahren viel mehr als Cash & Carry: Die Zustellung ist in den vergangenen Jahren – vor allem mit Beginn der Pandemie – ein enorm wichtiger Beschaffungskanal geworden. Neben dem seit Jahren österreichweiten Lieferservice für Gastronomiekunden bietet METRO daher seit Mitte 2020 auch allen Unternehmerkunden die Belieferung „METRO on Tour“ an. METRO richtet sich damit an jene Kunden, die nicht persönlich in den Großmarkt kommen können oder wollen. Gewählt werden kann aus dem METRO Profisortiment mit mehr als 48.000 Food und Non Food Artikeln.