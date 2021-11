Hofer setzt auf Heimat

Ein Großteil des HOFER Sortiments stammt von regionalen Produzenten aus ganz Österreich.

Damit steht der Diskonter nicht nur für beste Qualität und Frische zum immer günstigen HOFER Preis, sondern er setzt mit den Wurst- und Fleischprodukten seiner Tierwohl-Eigenmarke FairHOF sowie seiner BIO-Eigenmarke „Zurück zum Ursprung“ auch ein deutliches Zeichen für Tierwohl-Qualität aus der Region. Doch damit nicht genug: „Zurück zum Ursprung“ ist darüber hinaus auch BIO, das beim Klimaschutz immer weiter geht. Denn der HOFER Eigenmarke ist es wichtig, ganzheitlich nachhaltig zu wirtschaften.

Unterstützung heimischer Bauern und Bäuerinnen

Österreichs Landwirtschaft gehört zu den besten der Welt und sorgt mit ihrer reichen Arten- und Sortenvielfalt für den Erhalt der Natur. HOFER schätzt die österreichische Landwirtschaft und unterstreicht ihren hohen Stellenwert in der Produktion von Lebensmitteln. Dem Lebensmittelhändler sind langfristige und stabile Beziehungen mit Landwirtschaften, von denen beide Seiten profitieren, besonders wichtig. Die Zusammenarbeit ermöglicht es den Bäuerinnen und Bauern in ihre Betriebe zu investieren, krisenfest zu wirtschaften und auch nachfolgenden Generationen eine Perspektive in der Landwirtschaft zu bieten.

Regionale Produkte und Tierwohl-Mission

HOFER setzt auf österreichische Lebensmittel: Sämtliche Frischeier und über 80 % der BACKBOX-Artikel kommen aus Österreich. Nahezu das gesamte in der jeweiligen Saison national verfügbare Obst und Gemüse entstammt heimischer Landwirtschaft, die Produkte der BIO-Eigenmarke „Zurück zum Ursprung“ sowieso. Ebenso werden rund 90 % des Einkaufsvolumens bei Milchprodukten wie Trinkmilch, Schlagobers, Sauerrahm, Topfen, Naturjoghurt oder Butter aus Österreich bezogen.

Und auch österreichisches Fleisch steht für hohe Standards und Qualität - die Tierschutzgesetze Österreichs zählen zu den strengsten europaweit. Der Lebensmittelhändler arbeitet kontinuierlich daran, den Tierwohl-Anteil im Sortiment weiter zu erhöhen und verfolgt für 2030 das klare Ziel, die 100 %-Marke zu erreichen. Dazu wird HOFER weitere Meilensteine seiner Tierwohl-Vision definieren und damit bis 2030 marktübergreifende Pionierarbeit leisten.