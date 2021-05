Diese Mondphase hilft, Kilos purzeln zu lassen.

Dr. Renate Hofbauer schaut für Sie in die Sterne und verrät Ihnen, wie Sie mit Hilfe unserer Planeten Ihr Leben verbessern.

Montag ab 0 h bis Mittwoch, ca. 4 h Früh: abnehmender Mond in Wassermann

Erfolg: Miteinander geht alles leichter – eine gute Zeit für Teamwork! Nutzen Sie die strukturierende Kraft des Saturns, damit es nicht nur bei tollen Ideen bleibt.

Dating: Überraschen Sie Ihr Gegenüber mit einer ganz ausgefallenen Aktion.

Partnerschaft: Ein Seitensprung kann sehr verlockend erscheinen. Überlegen Sie, ob es wirklich wert ist, Ihre Beziehung zu gefährden.

Freundschaft: Melden Sie sich doch wieder einmal bei einem alten Freund oder einer Freundin! Die Freude wird groß sein.

Food and Soul: Karfiol mit Haselnussbutter oder Gorgozola-Rahm-Sauce

Dos and Don’ts

Thumbs up: Wenn möglich, erledigen Sie einen zahnärztliche Eingriff noch bis Freitag Vormittag, danach ist es erst ab 27. Mai wieder wirklich günstig.

Thumbs down: Zu kapriziöses oder unnahbares Verhalten kann zur Zeit leicht zum Bruch mit anderen Personen führen.

Mittwoch, ca. 4 h Früh, bis Freitag, ca. 14 h: abnehmender Mond in Fische

Gesundheit: Alles Schädliche wie Alkohol, Nikotin oder ungesundes Essen hat noch stärkeren Einfluss auf den Körper als an anderen Tagen.

Partnerschaft: Der Mond geht nicht nur durch das Zeichen Fische, sondern bewegt sich in diesen Tagen auch über den zu Fische gehörenden Planeten Neptun. Das erhöht die Fische-Qualität zusätzlich und verhilft zu ganz besonderer Sensibilität und emotionaler Erlebnisfähigkeit. Ziehen Sie sich gemeinsam zurück und genießen Sie diese Tage miteinander.

Erfolg: Es kann zur Zeit leichter passieren, dass Sie hinters Licht geführt werden. Überprüfen Sie Dinge auf ihren Wahrheitsgehalt.

Food and Soul: Nudeln mit Spargel und Lachs

Dos and Don’ts

Thumbs up: Perfekter Zeitpunkt für Pediküre! Und ein Fußbad oder eine Fußmassage tun jetzt besonders gut.

Thumbs down: Haarpflege wird nicht gut angenommen und Haareschneiden kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.

Freitag, ca. 14 h, bis Sonntag Mitternacht: abnehmender Mond in Widder

Erfolg: Elan und Tatendrang kommen auf, es geht etwas weiter.

Gesundheit: Eine ideale Zeit, um Sport zu betreiben und sich wieder einmal richtig auszupowern.

Beziehungen: Von Freitag Abend bis Samstag Abend macht Mars die Luft dick und am Sonntag könnte Pluto zu einer Krise führen – Streitthemen besser vermeiden!

Dating: Auch wenn Ihr Eroberungswille groß ist, übertreiben Sie nichts. Das könnte kontraproduktiv sein.

Food and Soul: Faschierter Braten mit gedünsteten Tomaten und Röstkartoffeln

Dos and Don’ts

Thumbs up: Bewegung an der frischen Luft hebt die Laune, ebenso ein Kräftemessen beim Joggen, Tennisspielen oder Fußball.

Thumbs down: Nicht dringende Zahnbehandlungen verschieben, am besten auf die Zeit ab 27. Mai.





Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich darauf, Ihnen von nun an auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at