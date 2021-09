Diese Mondphase ist gut geeignet, um das, was Sie erarbeitet haben, an die Öffentlichkeit zu bringen. Nutzen Sie die Phase vor Neumond, um Dinge, an denen Sie in letzter Zeit gearbeitet haben, endgültig abzuschließen und sich bereit für Neues zu machen.

Dienstag, 28. September, bis Montag, 4. Oktober 2021

Dienstag, ca. 15 h bis Freitag, ca. 03 h: abnehmender Mond in Krebs



Partnerschaft: Die Bandbreite der Gefühlsschwankungen ist hoch. Lassen Sie sich nicht davontragen.

Dating: Besonders am Donnerstag verspricht das Glücksdreieck von Mond, Venus und Neptun große Gefühle.

Erfolg: Entscheidungen können momentan sehr emotional ausfallen. Warten Sie damit besser noch etwas ab.

Food and Soul: Asiatischer Chinakohl-Eintopf mit Reis



Dos and Don’ts:

Leichte Kost und die Vermeidung von Ärger schonen an Krebs-Tagen den Magen.

Verschieben Sie einen Friseurbesuch nach Möglichkeit in die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage.

Freitag, ca. 03 h, bis Sonntag, ca. 11 h: abnehmender Mond in Löwe

Dating: Lebensfreude wird momentan groß geschrieben. Gute Zeit für gemeinsame Aktivitäten.

Erfolg: Diese Tage bringen Ihre Chefqualitäten zum Vorschein.

Partnerschaft: Das Bedürfnis, im Rampenlicht zu stehen, ist erhöht. Man kann sich dieses aber auch teilen.

Gesundheit: Alles, was den Kreislauf stärkt, zeigt jetzt besonders gute Wirkung.

Food and Soul: Gebratende Feigen im Speckmantel mit Ziegenkäse



Dos and Don’ts:

Feines Haar wird dichter, wenn es an Löwe-Tagen geschnitten wird.

Herz und Kreislauf können zurzeit anfälliger sein als sonst.

Sonntag, ca. 11 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Jungfrau

Partnerschaft: An Jungfrau-Tagen ist die Neigung zu kleinlichen Nörgeleien gegeben. Überlegen Sie sich, ob es die Sache wert ist.

Dating: Es kann sein, dass Sie sich etwas gehemmt fühlen. Verschieben Sie ein Kennenlernen besser in die kommenden Waage-Tage ab Dienstag Nachmittag.

Erfolg: Gute Tage für Kontroll- und Überprüfungsvorgänge.

Food and Soul: Kohlrabi-Karotten-Rahm-Gemüse mit Petersilkartoffeln



Dos and Don’ts:

Nutzen Sie die Jungfrau-Tage noch für einen Friseurbesuch, sie sind ideal dafür.

Vermeiden Sie schweres und fettreiches Essen, es ist momentan noch schlechter verträglich als sonst.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

