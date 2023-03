Energieschub nutzen

Der zunehmende Mond unterstützt beim Weitertreiben unserer Projekte und bei aller Art von aufbauenden Maßnahmen. Aber Achtung – auch Kalorien werden besonders leicht in Kilos umgewandelt.

Dienstag, 28. März, bis Montag, 3. April 2023

Dienstag, ca. 12 h, bis Freitag, ca. 01 h: zunehmender Mond in Krebs



Dating: Gute Tage für ein Date, wenn Sie in der Partnerschaft auf der Suche nach Geborgenheit sind.

Erfolg: Momentan regiert bei Entscheidungen eher das Gefühl als die Vernunft.

Partnerschaft: Die Mond-Qualität kann auch schon bei Kleinigkeiten zu einer überemotionaler Reaktion führen.

Hund und Katz' & Co: Achten Sie bei Ihrem Liebling jetzt ganz besonders auf artgerechte Kost, der Magen ist empfindlicher als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Besser nur kurz lüften, Möbel und andere Gegenstände in der Wohnung neigen momentan dazu, Feuchtigkeit zu ziehen.

Food and Soul: Spinatknödel mit Gorgonzolasauce



Dos and Don’ts:

Bemühen Sie sich bei aller Fürsorglichkeit für die anderen, dass Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen.

Warten Sie mit dem Haarewaschen und -schneiden nach Möglichkeit auf die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage.

Freitag, ca. 01 h, bis Sonntag, ca. 13 h: zunehmender Mond in Löwe



Dating: Die Vibes stehen auf Lebensfreude und Herzlichkeit - nutzen Sie sie!

Erfolg: Ihre Chefqualitäten kommen zurzeit besonders gut rüber!

Partnerschaft: Eine super Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Spaß.

Hund und Katz' & Co: Fell, das zu dieser Mond-Qualität geschoren wird, wächst kräftig und dicht wieder nach.

Wohnen/Haushalt/Garten: Warten Sie mit Ausmalen, Lackieren, Imprägnieren und Kleben nach Möglichkeit auf die Woche ab dem 10. April

Food and Soul: Bohnen-Mais-Paradeiser-Pfanne mit Gurkensalat



Dos and Don’ts:

Viel Bewegung an frischer Luft tut Herz und Kreislauf jetzt besonders gut.

Die Mondqualität verleitet dazu, andere an die Wand zu spielen.Das macht kein gutes Blut.

Sonntag, ca. 13 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Jungfrau

Dating: Versuchen Sie, Ihr Gegenüber nicht nach seiner/ihrer Nützlichkeit zu beurteilen.

Erfolg: Gute Tage zum Analysieren, Evaluieren und strategischen Planen.

Partnerschaft: In diesen Tagen neigen wir dazu, pedantisch und kleinlich zu sein. Das tut der Beziehung nicht gut.

Hund und Katz' & Co: Falls es nötig ist, sind diese Tage besonders geeignet, eine Entwurmungskur zu beginnen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ein gründlicher Frühjahrsputz in Haus und Garten macht jetzt Spaß und gelingt besonders gut.

Food and Soul: Puten-Naturschnitzel mit Selleriepuree und Rote-Rüben-Salat



Dos and Don’ts:

Eine Bauchmassage ist in diesen Tagen besonders wohltuend.

Rechthaberei vergiftet die Atmosphäre.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at