Gehen Sie an die Umsetzung Ihrer Pläne.

In der Phase des abnehmenden Mondes fällt es leichter als sonst, Projekte fertigzustellen.

Dienstag, 27. Juli, bis Montag, 2. August 2021

Dienstag, 0 h bis Mittwoch, ca. 12 h: abnehmender Mond in Fische



Partnerschaft: Idealer Zeitpunkt für einen gemeinsamen Rückzug, die Sensibilität füreinander ist hoch.

Dating: Die Mond-Qualität macht einfühlsam und unterstützt intuitives Handeln.

Erfolg: Achten Sie darauf, was Ihnen Ihr Bauchgefühl sagt.

Food and Soul: Spinatnockerl mit Käse gratiniert, dazu Blattsalat



Dos and Don’ts:

: Alles Gute, das Sie Ihren Füßen angedeihen lassen, wirkt jetzt besonders gut.

: Achten Sie darauf, sich nicht von Illusionen und unrealistischen Vorstellungen leiten zu lassen.

Mittwoch, ca. 12 h, bis Freitag, ca. 22 h: abnehmender Mond in Widder

Dating: Der Eroberungswille ist groß, seien Sie aber nicht allzu forsch.

Erfolg: Nutzen Sie den Tatendrang dieser Tage, das Durchsetzungsvermögen wird gestärkt.

Partnerschaft: Erhöhtes Streitpotential – Sport hilft dabei, Dampf abzulassen.

Gesundheit: Die Widder-Qualität führt dazu, dass wir gerne sprichwörtlich mit dem Kopf durch die Wand wollen. Kopfschmerzen und Migräneanfälle können die Folge sein.

Food and Soul: Panierte und gebackene Melanzani-Scheiben mit Letscho



Dos and Don’ts:

: Sehr gute Tage für sportliche Ambitionen.

: Achtung im Straßenverkehr, dass Aggressionspotential ist höher als sonst.

Freitag, ca. 22 h, bis Montag, ca. 11 h: abnehmender Mond in Stier

Partnerschaft: Gemeinsamer Genuss ist angesagt: Wellness, gutes Essen, eine Massage, Geselligkeit …

Dating: Der Besuch einer kulturellen Veranstaltung wäre zurzeit ein besonders guter Einstieg.

Erfolg: Ideale Tage, um finanzielle Vorhaben zu planen.

Food and Soul: Gekochtes Rindfleisch mit Kohlrabi-Dill-Gemüse und Kartoffelgratin



Dos and Don’ts:

: Ein gemütlicher Tag mit Freunden, der Familie oder Verwandten wird momentan als besonders schön empfunden.

: Die Stier-Qualität kann zu Trägheit verleiten, das ist oft nicht erbaulich.

Montag, ca. 11 h bis Mitternacht: abnehmender Mond in Zwillinge

Dating: Sie werden heute dabei unterstützt, aus sich herauszugehen und Eloquenz an den Tag zu legen.

Partnerschaft: Sehr gute Zeitqualität für eine Aussprache, falls eine ansteht.

Erfolg: Möglicherweise liegt Ihnen das Herz heute auf der Zunge, zu viel preiszugeben ist momentan aber nicht so gut.

Food and Soul: Karfiol auf indische Art



Dos and Don’ts:

: Ein guter Tag um zu lernen oder eine Weiterbildung anzustreben.

: An Zwillinge-Tagen besteht die Neigung, sich zu verzetteln.



