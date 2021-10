Schreiten Sie voran mit Ihren Ideen! Die Mondphase unterstützt Sie dabei.

Dienstag, 12. Oktober, bis Montag, 18. Oktober 2021

Dienstag, 0 h bis Mittwoch, ca. 23 h: zunehmender Mond in Steinbock



Partnerschaft: Falls es sich momentan in der Beziehung ein bisschen "kühl" anfühlt, kann das durchaus an der Mondstellung in Steinbock liegen und muss kein Grund zur Sorge sein.

Dating: Keine idealen Tage, warten Sie mit einem Treffen lieber bis Donnerstag.

Erfolg: Die Konzetrationskraft ist sehr gut und Sie können viel erledigen.

Food and Soul: Kartoffel-Knoblauch-Suppe mit Croutons und Parmesan



Dos and Don’ts:

Haut- und Nagelpflege wirkt jetzt besonders gut.

An Steinbock-Tagen besteht die Neigung, alles ernster und schwerer zu nehmen als nötig.

Mittwoch, ca. 23 h, bis Samstag, ca. 05 h: zunehmender Mond in Wassermann

Dating: Lassen Sie Ihren "Radar" an, Sie könnten eine Zufallsbekanntschaft machen.

Erfolg: Eine gute Zeit für Innovationen.

Partnerschaft: Unternehmen Sie einmal etwas alleine, Freiraum tut im Moment gut.

Beziehungen: Lassen Sie alte Freundschaften wieder aufleben, oder engagieren Sie sich für das Gemeinwohl.

Food and Soul: Hirschsteak mit Schupfnudeln und Speck-Kohlsprossen



Dos and Don’ts:

Probieren Sie etwas Neues aus, egal, auf welchem Gebiet. Das macht zurzeit besonders Spaß.

Wassermann-Tage verleiten zur Sprunghaftigkeit und zu Verücktheiten, die wir später oft bereuen..

Samstag, ca. 05 h, bis Montag, ca. 13 h: zunehmender Mond in Fische

Partnerschaft: Gemeinsames Cocooning bietet sich an diesem Wochenende besonders an und tut gut.

Dating: Vielleicht fällt es zurzeit nicht so leicht, die eigenen Wünsche und Träume deutlich auszudrücken, dafür gelingt es umso leichter, sich intuitiv in das Gegenüber zu versetzen..

Erfolg: Nützen Sie das Wochenende, um sich einmal nur Ihren Tagträumen hinzugeben und nichts leisten zu müssen.

Food and Soul: Strudel aus Mangoldblättern, gefüllt mit Gemüse und Grünkern



Dos and Don’ts:

Lassen Sie sich einmal nur treiben, das fördert Ihre Intuition.

Sehr ungünstig für Haare- und Nagelpflege, ganz besonders am Samstag .

Montag, ca. 13 h bis Mitternacht: zunehmender Mond in Widder

Dating: Die Mond-Qualität verleiht Feurigkeit.

Partnerschaft: Heute kann manches angriffslustiger rüberkommen, als es gemeint ist.

Erfolg: Eine gute Zeit, um voranzupreschen und mögliche Gegenspieler zu überraschen.

Food and Soul: Scharfe Bohnensuppe



Dos and Don’ts:

Sportliche Betätigung macht besonders viel Spaß.

Zu viel Action kann momentan leichter als sonst Kopfschmerzen verursachen..



