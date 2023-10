Neubeginn wagen

Dr. Renate Hofbauer schaut für Sie in die Sterne und verrät Ihnen, wie Sie die kosmischen Konstellation dieser Woche vorteilhaft nutzen können. www.astrologik.at

Die erste Phase des zunehmenden Mondes schenkt Elan und unterstützt neue Ideen und Projekte. Aber Achtung: Auch der „Aufbau“ von Kilos wird gefördert.

Dienstag, 17., bis Montag, 23. Oktober 2023

Dienstag, 0 h, bis ca. 21 h: zunehmender Mond in Skorpion

Dating: Der Mondstand bringt Ihr Charisma zur Geltung.

Erfolg: Achten Sie darauf, nicht in Situationen zu kommen, wo Sie erpressbar werden.

Partnerschaft: Denken Sie an den Spruch "Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft".

Hund und Katz' & Co: Warten Sie nach Möglichkeit mit der Sterilisation/Kastration eines Tieres, bis die Skorpion-Qualität vorbei ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Lassen Sie sich nicht in bösen Tratsch in der Nachbarschaft hineinziehen.

Food and Soul: Palatschinken mit Mangold-Feta-Füllung



Dos and Don’ts:

Gute Tage, um aus einer Krise gestärkt hervorzugehen.

Skorpion-Tage können dazu verführen, Macht oder Zwang auf andere auszuüben. Das kann auf einen selbst zurückfallen.

Dienstag, ca. 21 h, bis Freitag, ca. 04 h: zunehmender Mond in Schütze



Dating: Übertreiben Sie nicht beim ersten Kennenlernen, die Wahrheit kommt sicher ans Tageslicht.

Erfolg: Gute Tage für Überlegungen oder Aktivitäten in Richtung Expansion.

Partnerschaft: Die Zeichen stehen auf glückliche Stunden, genießen Sie die Zeit miteinander.

Hund und Katz' & Co: Wenn ein Ortswechsel für Ihr Tier bevorsteht, wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ideal zum Setzen von Obstbäumen oder Blumenzwiebeln.

Food and Soul: Kürbis-Risotto



Dos and Don’ts:

Die Planung einer Reise gelingt zurzeit besonders gut.

Die Zeitquälität verleitet dazu, anderen die eigene Meinung überstülpen zu wollen.

Freitag, ca. 04 h, bis Sonntag, ca. 08 h: zunehmender Mond in Steinbock



Dating: Guter Zeitpunkt fürs Kennenlernen, wenn sie auf der Suche nach einer dauerhaften Beziehung sind.

Erfolg: Diszipliniertes und genaues Arbeiten macht sich an diesen Tagen besonders bezahlt.

Partnerschaft: Stärken Sie einander den Rücken, das stabilisiert die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Achten Sie in diesen Tagen darauf, dass die Knie, Knochen und Gelenke Ihres Tieres nicht überbeansprucht werden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Arbeiten, die Geduld und Akribie erfordern, gehen jetzt leichter von der Hand als sonst.

Food and Soul: Kohlrabi-Erdäpfel-Eintopf mit Würstelscheiben



Dos and Don’ts:

Perfekte Tage für das Entfernen unerwünschter Körperhaare.

Übertriebener Perfektionismus und fehlene Flexibilität sind oft kontraproduktiv.

Sonntag, ca. 08 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Wassermann



Dating: Halten Sie den Radarschirm auf Empfang, es kann leicht zu einer überraschenden Begegnung kommen.

Erfolg: Miteinander geht alles leichter - eine gute Zeit für Teamwork!

Partnerschaft: Diese Tage eignen sich nicht zu allzu großer Nähe, geben Sie Ihrem Gegenüber und nehmen Sie sich selbst Freiraum.

Hund und Katz' & Co: Auch Tiere freuen sich an diesen Tagen besonders über Abwechslung und Spaß.

Wohnen/Haushalt/Garten: Peppen Sie Ihre Umgebung mit etwas Buntem, Fröhlichem auf, das tut der Stimmung gut.

Food and Soul: Nudeln mit cremiger Walnuss-Sauce



Dos and Don’ts:

Guter Zeitpunkt, um Probleme mit der Elektronik zu lösen.

Auch wenn Ihnen danach sein mag - lassen Sie sich nicht zu allzu schrägen Aktionen hinreißen.



