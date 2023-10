Diese Phase des abnehmenden Mondes unterstützt uns dabei, Altes loszulassen und uns von Belastungen zu befreien, sei es eine Beziehung oder eine Aufgabe, die uns nicht (mehr) gefällt. Außerdem ideal, um Kilos purzeln zu lassen.

Dienstag, 31. Oktober, bis Montag, 06. November 2023

Dienstag, 0 h, bis Mittwoch, ca. 23 h: abnehmender Mond in Zwillinge

Dating: Perfekt für ein Treffen, die Stimmung ist locker und die Gesprächthemen gehen so schnell nicht aus.

Erfolg: Nutzen Sie die förderliche Qualität dieser Zeit für Meetings, Verhandlungen und die Unterzeichnung von Verträgen.

Partnerschaft: Falls welche anstehen, stehen die Zeichen zurzeit sehr gut für Aussprachen.

Hund und Katz' & Co: Die Aufnahmefähigkeit bei Tieren ist jetzt sehr gut, erfolgversprechende Tage, um mit Ihnen zu trainieren.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeit für Maler- und Lackierarbeiten, aber auch das Putzen von Fenstern und Spiegeln geht mühelos.

Food and Soul: Karfiol mit Nuss-Butterbröseln, Kapern, Sardellen und hartgekochtem, gehacktem Ei



Dos and Don’ts:

Lernen fällt momentan leicht und bringt viel.

Warten Sie mit der Nagelpflege die Zwillinge-, aber auch die kommenden Krebs-Tage ab, das Ergebnis ist danach besser.

Mittwoch, ca. 23 h, bis Samstag, ca. 08 h: abnehmender Mond in Krebs



Dating: Gute Tage für ein Date, wenn Sie in der Partnerschaft auf der Suche nach Geborgenheit sind.

Erfolg: Momentan regiert bei Entscheidungen eher das Gefühl als die Vernunft.

Partnerschaft: Bei dieser Mond-Qualität können schon Kleinigkeiten zu einer überemotionalen Reaktion führen.

Hund und Katz' & Co: Achten Sie bei Ihrem Liebling auf artgerechte Kost, der Magen ist empfindlicher als sonst.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ideal zum Wäschewaschen und Putzen - Schmutz löst sich leichter und es wird weniger Wasch-/Putzmittel benötigt.

Food and Soul: Spaghetti mit Blattkräuterpesto und grünem Salat



Dos and Don’ts:

Bemühen Sie sich bei aller Fürsorglichkeit für die anderen, dass Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen.

Warten Sie mit dem Haarewaschen und -schneiden nach Möglichkeit auf die kommenden Löwe- und Jungfrau-Tage.

Samstag, ca. 08 h, bis Montag, ca. 21 h: abnehmender Mond in Löwe



Dating: Die Vibes stehen auf Lebensfreude und Herzlichkeit - nutzen Sie sie!

Erfolg: Ihre Chefqualitäten kommen zurzeit besonders gut rüber!

Partnerschaft: Eine super Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Spaß.

Hund und Katz' & Co: Fell, das bei dieser Mond-Qualität geschoren wird, wächst kräftig und dicht wieder nach.

Wohnen/Haushalt/Garten: Lassen Sie einmal alle Arbeit ruhen und genießen Sie Ihre Umgebung wie ein König.

Food and Soul: Gebackener Kürbis mit Paradeiser-/Paprikasalat



Dos and Don’ts:

Viel Bewegung an frischer Luft tut dem Herz und Kreislauf jetzt besonders gut.

Die Mondqualität verleitet dazu, andere an die Wand zu spielen.Das macht kein gutes Blut.



