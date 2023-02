Die zweite Phase des zunehmenden Mondes ist besonders gut geeignet zum Vorantreiben von Vorhaben und begonnen Projekten.

Dienstag, 28. Februar, bis Montag, 6. März 2023

Dienstag, ca. 0 h, bis Mittwoch, ca. 04 h: zunehmender Mond in Zwillinge



Dating: Super Tage für ein Treffen, der Gesprächstoff geht sicher nicht aus.

Erfolg: Meetings, Besprechungen und Verhandlungen können momentan effizienter und erfolgreicher voranschreiten, vorausgesetzt, es steht nicht zu viel auf der Agenda.

Partnerschaft: Nützen Sie die Mond-Qualität für Aussprachen, das fällt jetzt leichter.

Hund und Katz' & Co: Eine Krallenpflege an Zwillinge-Tagen bringt oft nicht den gewünschten Effekt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Eine perfekte Zeit zum Abhalten einer Besprechung unter den Mietern oder mit den Gartennachbarn.

Food and Soul: Karfiol-/Schinkenpfanne mit Käse überbacken



Dos and Don’ts:

Gute Tage für Vertragsabschlüsse.

Achtung vor Nervosität durch zu viele Vorhaben auf einmal.

Mittwoch, ca. 04 h, bis Freitag, ca. 16 h: zunehmender Mond in Krebs



Dating: Die Vibes stehen auf viel Gefühl, aber auch großer Verletzlichkeit.

Erfolg: Eine gewisse Launenhaftigkeit prägt diese Tage, verlegen Sie wichtige endgültige Entscheidungen besser auf den kommmenden Löwe- oder Jungfrau-Mond.

Partnerschaft: Ein liebevoll selbst gekochtes Essen gemeinsam genießen und Kuscheln tut jetzt wohl.

Hund und Katz' & Co: Der Magen kann momentan anfällig sein. Achten Sie ganz besonders auf gesundes und artengerechtes Futter.

Wohnen/Haushalt/Garten: Zum Vorkochen, Einfrieren oder um Vorräte anzulegen, ist momentan kein idealer Zeitpunkt .

Food and Soul: Champignon-Risotto mit grünem Salat



Dos and Don’ts:

Einem anderen Menschen Freude zu bereiten, kommt doppelt zurück.

Ärger kann sich momentan noch mehr "auf den Magen schlagen" als sonst.

Freitag, ca. 16 h, bis Montag, ca. 05 h: zunehmender Mond in Löwe

Dating: Lebensfreude ist die Devise dieser Tage - ein ideales Vorzeichen für gemeinsame Stunden.

Erfolg: Ein perfekter Zeitpunkt, um die Mitarbeitermotivation zu erhöhen oder einen Aufstieg auf der eigenen Karriereleiter zu fördern.

Partnerschaft: Beobachten Sie sich momentan genau, ob Sie Ihr Gegenüber durch die Übernahme der Führungsposition in der Beziehung nicht zu sehr an die Wand spielen.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie Ihrem Hund das Fell trimmen lassen wollen, sind dies keine günstigen Tage dafür, denn es würde sehr rasch wieder nachwachsen.

Food and Soul: Naturschnitzel mit Ajvar-Reis



Dos and Don’ts:

Feines Haar wird dichter, wenn es an Löwe-Tagen geschnitten wird.

Herz und Kreislauf sollten zurzeit nicht überbelastet werden.

Montag, ca. 05 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Jungfrau

Dating: Kein so guter Zeitpunkt für ein erstes Treffen, warten Sie damit lieber auf Mittwoch.

Erfolg: Nutzen Sie die Qualität dieser Tage zum Analysieren von Vorgängen und zur Planung von Strategien.

Partnerschaft: Die Mond-Qualität verleitet zu kleinlichem Verhalten und Kritik. Ab Wochenmitte sieht alles wieder besser aus.

Hund und Katz' & Co: Falls es nötig ist, spricht Ihr vierbeiniger Liebling zurzeit sehr gut auf eine Entwurmungsbehandlung an.

Food and Soul: Schwarzwurzeln mit Geselchtem in Blätterteig



Dos and Don’ts:

Bis einschließlich Mittwoch Vormittag noch super Tage für einen Friseurbesuch.

Unbegründete Selbstkritik tut nicht gut, prüfen Sie besonders in diesen Tagen, ob sie berechtigt ist.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at