WOW-Effekt: Super-Mond über Österreich

Morgen Abend wird man den größten Vollmond des Jahres erblicken können.

Morgen Mittwoch, den 26. Mai heißt es um 20:59: Ab nach draußen oder auf die Terrasse und das Spektakel anschauen. Nun hoffen wir natürlich, dass es am Mittwoch auf Donnerstag eine sternenklare Nacht gibt. Da sich der Mond auf einer Ellipse bewegt, befindet er sich manchmal besonders nahe an der Erde. Am 26. Mai erreicht er den erdnächsten Punkt.

Hellster Vollmond des Jahres

Mit bloßem Auge wird man kaum einen Unterschied erkennen, aber die Helligkeit wird einem sofort ins Auge fallen: Etwas 30 Prozent mehr Licht kommen dann zu uns an.

Supermond ist keine Seltenheit

Alle 29,5 Tage gibt es einen Vollmond und alle 27,5 Tage erreicht ein Mond den erdnächsten Punkt. Das heißt, dass sich der Vollmond alle 13,6 Monate am erdnächsten Punkt befindet.