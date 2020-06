Die weltweit besten Fotos und Videos

Huawei lädt zum Mitmachen beim internationalen Smartphone-Fotowettbewerb ein.

Mit der Präsentation der neuen Huawei Flaggschiffe, hat das Technologieunternehmen bereits im Frühjahr für Aufmerksamkeit gesorgt – besonders im Zentrum stand dabei die Kameraleistung der neuen Huawei P40-Serie. Huawei bietet seinen Nutzern nicht nur technologisch wegweisende Hardware, sondern möchte auch aktiv dazu beitragen, dass die Smartphone-Kameraleistung erprobt und erlebt wird.

Huawei ruft deshalb auch heuer wieder zum internationalen Smartphone-Fotowettbewerb, dem Next-Image Award 2020, auf. Bis zum 31. Juli können Nutzer ihre besten Werke einreichen. Der Wettbewerb richtet sich an alle Fotografie-Enthusiasten aus Österreich sowie ausgewählten Ländern, die ein Huawei Smartphone besitzen.

Mode-, Kunst- oder Sportfotografie – die Fachgebiete der renommierte Expertenjury

Die Gewinner werden auch 2020 von weltweit führenden Fotoexperten ausgewählt. Auf globaler Ebene setzt sich die renommierte Jury aus Steve McCurry (Fotograf aus den USA), Elizaveta Porodina (Modeporträtfotografin aus Russland), Reuben Krabbe (kanadischer Extremsportfotograf), Karolina Henke (internationalen Mode- und Kunstfotografin) sowie Andrew Garrihy (Global Chief Brand Officer Huawei Consumer Business Group) und Li Changzhu (Vice President Marketing Consumer Strategy Huawei Consumer Business Group), zusammen.

Porträts und Geschichten: Visuelles Storytelling in sechs Kategorien

Mit sechs verschiedenen Kategorien und unterschiedlichen Medienformaten möchte Huawei die Teilnehmer anregen, die Vielfalt und Schönheit des Lebens aus verschiedenen Perspektiven einzufangen und abzulichten. Folgende Kategorien werden beim diesjährigen Next-Image Wettbewerb ausgezeichnet:

• Near Far – Mit der Smartphone-Kamera verborgene Schätze und verschiedene Perspektiven entdecken – egal, ob drinnen oder draußen

© Huawei

© Huawei

© Huawei

© Huawei

© Huawei

© Huawei

– Lustige Momente bei Nacht oder in lichtschwachen Umgebungen– Emotionen und Inspirationen des Alltags per Foto visualisieren– Experimentell im Bereich der Porträtfotografie– Positive Geschichten in bis zu 10-minütigen Videos oder Kurzfilmen– Emotionen und persönliche Stories in einer Fotoreihe von drei bis neun Bildern

Die Preise des Huawei Next-Image Awards 2020

Bis zum 31. Juli können Fans der Huawei-Kameraleistung ihre Werke einreichen.

Im globalen Wettbewerb hat jeder Teilnehmer die Chance auf vier Auszeichnungen: Als Hauptgewinn wartet ein Huawei P40 Pro und ein Geldpreis von insgesamt 10.000 US-Dollar.

Die jeweiligen Kategorie-Lieblinge erhalten ein Huawei P40 Pro und 1.000 US-Dollar. Weiters werden 50 Förderpreise und fünf Ehrenpreise vergeben. Zusätzlich wird allen Siegern eine elektronische Auszeichnung zugestellt.

Weitere Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie hier: https://gallery.consumer.HUAWEI.com