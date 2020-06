Exzellente Fotografie auch bei schlechten Lichtverhältnissen

Der Sommer ist da: die Abende werden wärmer und verlocken zu abendlichen Spaziergängen.

Das Gefühl des „Durch-die-Straßen-Schlenderns“ auf Fotos einzufangen ist eine Herausforderung, denn die kleinen Details an den Häuserfassaden oder den Lichteinfall des Sonnenuntergangs auf einem Foto wiederzugeben ist schwierig. Doch das ändert sich jetzt: Dank der Kombination aus dem Leica Vario-Summilux-Objektiv, dem großen Sensor mit Pixel-Binning-Technologie und zwei unterschiedlichen Aufnahme-Verfahren, „High Dynamic Range“, der Schichtung mehrerer Bilder und der „Image Stabilization“, sind den Fotografie-Möglichkeiten mit den Flaggschiffen* der Huawei P40-Serie keine Grenzen mehr gesetzt.

„Mit dem Huawei P40 Pro bei schlechten Lichtverhältnissen zu fotografieren ist eine einfache, aber aufregende Erfahrung. Für diejenigen, die von einem Gerät der P-Serie oder sogar von anderen Geräten kommen, wird es ein Vergnügen sein, mit einem Huawei P40 Pro Szenarien einzufangen. Es gibt zwar einen PRO-Modus, der die manuelle Auswahl von Funktionen ermöglicht, aber die automatischen Modi bieten die einfachsten und wohl auch besten Optionen für Herausforderungen bei schwachem Licht“, zeigt sich Leica Ambassador und Fotograf Kristian Dowling überzeugt.

Den Profis einen Schritt voraus mit der richtigen Technik

Leica, der führende deutsche Kamerahersteller, hat in Zusammenarbeit mit Huawei das weiterentwickelte Kameramodul „Vario-Summiliux“ entwickelt. Der Name bezieht sich auf das Objektiv mit variabler Brennweite und der Fähigkeit, bei sehr geringem Licht zu fotografieren. Für gute Bildqualität sind nämlich nicht nur die Anzahl der Megapixel ausschlaggebend, sondern auch die Sensorgröße. Die Huawei P40-Serie liefert hier den Ultra-Vision-Sensor: Der mit 50 MP ausgestattete 1/1,28-Zoll-Sensor ist der größte derzeit erhältliche Smartphone-Sensor und verwendet die intelligente Pixel-Binning-Technologie. Dabei werden vier Pixel zu einem zusammengefasst, wodurch ein größeres „Superpixel“ entsteht.

Die Ultra Vision Wide Kamera unterstützt zwei besondere Technologien: HDR - High Dynamic Range bedeutet, dass die Bilder des Huawei P40 Pro durch die sofortige Aufnahme und Stapelung mehrerer Bilder über mehr "Lichtinformationen" verfügen. Für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen ist entweder eine ruhige Hand oder gar ein Stativ erforderlich, damit die Fotos bei langen Verschlusszeiten nicht verwackelt werden. Die Kamera des Huawei P40 Pro ist mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und Stabilisierung durch künstliche Intelligenz (AIS) ausgestattet. Das bedeutet, dass selbst bei längeren Verschlusszeiten kein Stativ erforderlich ist, wie das bei herkömmlichen Kameras der Fall wäre. Mit diesen Features rückt das die Kameraleistung der Huawei P40-Flaggschiffe* ein Stück näher an professionelle Kameras heran.

Das Spiel mit der Dunkelheit

Nachtaufnahmen zählen definitiv zur Königsklasse der Fotografie. Um das Fotografieren bei Dunkelheit zu vereinfachen, bieten viele Smartphones einen Nachtmodus an. Das Problem mit dem Nachtmodus im Allgemeinen besteht darin, dass für die Aufnahme eines Bildes und dessen Verarbeitung zusätzliche Zeit benötigt wird - manchmal bis zu 10 Sekunden.

"In Lichtverhältnissen, bei denen oft schon auf den Nachtmodus zurückgegriffen wird, kann das Huawei P40 Pro noch problemlos im normalen Fotomodus fotografieren. Huawei sieht den Nachtmodus eher als eine Lösung für extremere Anforderungen, wie zum Beispiel für Szenarien in fast vollständiger Dunkelheit“, so der professionelle Fotograf Dowling. Im Nachtmodus benötigt das Huawei P40 Pro in den meisten Situationen weniger als eine Viertelsekunde um ein Foto aufzunehmen und es ideal zu verarbeiten – Möglich wird das durch den schnellen Kirin 990 5G-Prozessor. So kann in jeder Situation schnell und mit minimaler Ausfallzeit fotografiert werden – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden.

Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist.

Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

Huawei P40 Pro+

• Verfügbar ab Sommer 2020

*Die Huawei P40 Flaggschiffe: Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Die vollständige Huawei P40-Serie: Huawei P40 lite E, Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

