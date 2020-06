Gestochen scharfe Fotografie mit der Huawei P40-Serie

Nach wochenlangem Ausharren Zuhause, können die Österreicherinnen und Österreicher es kaum erwarten das schöne Wetter endlich auch draußen zu genießen.

Für Bergtouren auf schneefreien Südanstiegen oder anspruchsvolle Mountainbiketouren muss man sich allerdings noch ein klein wenig gedulden. Die ideale Möglichkeit also, um die bevorstehenden Ausflüge zu planen: Diese sollten dann aber nicht nur im Kopf gestochen scharf in Erinnerung bleiben, sondern am besten auch fotografisch gestochen scharf eingefangen werden. Möglich wird das mit den innovativen Kamera-Features der Huawei P40 Flaggschiffen*, die unter anderem mit einem großen Sensor, dem herausragenden Leica Kamerasystem, der 32MP Frontkamera mit Autofokus sowie einer IR-Tiefenkamera, überzeugt.

Perfekte Aufnahmen auch bei Dunkelheit

Gerade in Zeiten des Social-Distancing bekommen Erinnerungen einen neuen Wert zugeschrieben – unvergessliche Momente können mit den Geräten der Huawei P40-Serie genauso scharf festgehalten werden, wie sie erlebt wurden. Das leistungsstarke Leica Kamerasystem der Huawei P40-Serie, ist das Fortschrittlichste, das je in ein Smartphone integriert wurde und überzeugt außerdem durch einfache und intuitive Handhabung. Der große 1/1,28 Zoll Ultra Vision Sensor und das 4-in-1-Pixel-Binning System, mit dem die Huawei P40-Serie ausgestattet ist, ermöglichen es dem Gerät nicht nur, größere Pixel und damit mehr Details einzufangen, sondern es kann auch ein höheres Maß an Lichtinformationen absorbieren. Bilder werden so viel klarer – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

© Huawei

Gestochen scharfes Panorama

Beim Spaziergang in der Natur ist es mit den Huawei P40 Falggschiffen* ein Kinderspiel, weit entfernte Schönheiten der Natur fotografisch einzufangen. Der bis zu 10-fache echte optische Zoom ermöglicht eine kristallklare Vergrößerung von Szenarien aus der Entfernung. Das SuperZoom Array auf dem Huawei P40Pro+ geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht es, herausragende Foto-Ergebnisse durch einen 100-fachen Digitalzoom zu erzielen.

Mit dem Huawei Golden Snap wird zudem eine leistungsstarke Funktion vorgestellt, die atemberaubende Fotografien ermöglicht. Das aus drei Teilen bestehende Tool erzeugt makellose Ablichtungen durch einfachstes Point-and-Shoot. Dem perfekten Foto steht also nichts mehr im Weg. Egal ob aus dem Fenster von Zuhause aus oder in der freien Natur, mit dem Huawei Golden Snap bietet Huawei die Möglichkeit Fotos aus einer unglaublichen Perspektive zu erstellen, ohne Qualität einzubüßen. Es kann aus einer Serie von Fotos das Beste auswählen und ungewünschte Reflexionen oder Details, einfach entfernen.

© Huawei

Selfie-Qualität auf höchster Stufe mit dem Huawei P40 Pro

Die innovative Kombination aus einer neuen hochauflösenden 32MP Frontkamera mit Autofokus und einer IR-Tiefenkamera arbeitet eng zusammen, um ein hervorragendes Selfie mit natürlichen Bokeh-Effekten zu erzeugen. Die intelligente Optimierung von Lichtverhältnissen, Hautfarbe und Texturdetails ist jetzt noch präziser und individueller, für noch bessere Selfies und Videoaufnahmen, die mit der Frontkamera in gestochen scharfer 4k-Qualität möglich sind. So kann ein perfektes Selfie vor atemberaubender Kulisse beim Wandern geknipst werden.

Um Innovation weiter voranzutreiben, hat Huawei auch den Directional Audio Zoom eingeführt. Wird bei einer Videoaufnahme auf eine Audioquelle gezoomt, adaptiert das Gerät auch auf den Ton dynamisch mit.

© Huawei

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:

© Huawei

1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.

2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.

3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.

4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

Preise und Verfügbarkeit



Huawei P40 Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 999,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

•Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40-pro/

Huawei P40

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 799,00

• Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB

• Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

• Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p40/

Huawei P40 Pro+

• Verfügbar ab Sommer 2020

*Die Huawei P40 Flaggschiffe: Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Die vollständige Huawei P40-Serie: Huawei P40 lite E, Huawei P40 lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro und Huawei P40 Pro+

Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

• Webseite: http://consumer.huawei.com/at

• Facebook: http://www.facebook.com/HuaweimobileAT

• Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobileat/

• YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo