HUAWEI AppGallery: Das ist neu

Mit der HUAWEI P40-Serie bringt HUAWEI Smartphones ohne vorinstallierte Google Apps heraus. Und kann sich dabei definitiv behaupten.

Mit einem eigenen AppStore, der HUAWEI AppGallery, und weiteren Wegen, Apps herunterzuladen, können auch ohne vorinstallierten Google Play Store alle wichtigen Apps installiert werden.

HUAWEI P40-Serie: Android als Betriebssystem

Die neue HUAWEI P40-Serie ist wie gewohnt mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet. Android gehört zwar zu Google, ist aber auch als Open-Source-Software verfügbar. Das bedeutet, dass jeder auf die freie Software zugreifen und verwenden kann. Auf diesem Weg ist es möglich, dass die HUAWEI P40-Serie mit dem Android-Betriebssystem läuft.

HUAWEI ohne vorinstallierte Google-Dienste

Der größte Unterschied zu den Vorgänger-Modellen der HUAWEI P40-Serie: Auf neuen Smartphones sind keine Google-Dienste vorinstalliert. Dazu zählen beispielsweise der Google Play Store, die Gmail-App, Google Maps und auch YouTube. Diese Google-Apps können weiterhin wie gewohnt über den Browser verwendet werden. Außerdem gibt es praktische Alternativen. Und die können dank der Multipath-Strategie von HUAWEI auf mehreren Wegen installiert werden.

1. Die HUAWEI AppGallery



Die HUAWEI AppGallery ist der offizielle AppStore für HUAWEI Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. HUAWEI arbeitet stetig an der Weiterentwicklung des eigenen App-Stores. Von Facebook und WhatsApp über Apps von lokalen Mobilfunkanbietern bis zur oe24 App sind bereits unzählige Downloads in der AppGallery verfügbar – und jede Woche kommen neue lokale und internationale Apps dazu.

Die AppGallery ist außerdem perfekt, um auf die Alternativen zu den Google-Diensten zuzugreifen. Beispielsweise die „HERE WeGo“-App: eine tolle und praktische Navigations-App.

2. Die Phone Clone App



Besonders leicht kommst du an deine Lieblings-Apps, indem du HUAWEI Phone Clone verwendest. Die praktische App findest du in der HUAWEI AppGallery. Außerdem ist sie auf deinem HUAWEI Device bereits vorinstalliert. Sie schafft eine Verbindung zwischen deinem alten Smartphone und deinem neuen HUAWEI P40 und ermöglicht es, Daten, Bilder, Kontakte, Chats und Apps schnell und einfach zu übertragen. Dabei kannst du einfach alles gleichzeitig importieren oder einzelne Inhalte und Apps auswählen.

3. HUAWEI Petal Search



Mit der HUAWEI Petal Search Suchfunktion können alle Inhalte – seien es Nachrichten, Bilder, beliebte Internetvideos, aktuelle Musiktitel oder auch einfach die Lieblings-App – auf dem HUAWEI Smartphone oder Tablet gefunden und installiert werden. Dahinter steckt ein vollautomatisierter Algorithmus, der von HUAWEI in Zusammenarbeit mit führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt worden ist. So garantiert HUAWEI, dass immer die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren angezeigt werden. Das zentrale, in den Startbildschirm eingebettete Widget auf allen neuen Smartphones der aktuellen HUAWEI P40-Serie vorinstalliert. So können Apps schnell und einfach gesucht und installiert werden.

Fragen und Antworten zu HUAWEI mit HUAWEI AppGallery

Die HUAWEI P40-Serie ohne vorinstallierte Google-Apps mag auf den ersten Blick ungewohnt sein, stellt jedoch mit der HUAWEI AppGallery und Multipath-Strategie starke Alternativen zur Verfügung. Trotzdem wirft die Neuheit einige Fragen auf, von denen wir die wichtigsten direkt beantworten möchten.

Kann man Google-Apps mit der HUAWEI P40-Serie trotzdem nutzen? Es ist möglich, die Google-Apps auch weiterhin zu nutzen. Google Maps und YouTube kannst du beispielsweise im Browser verwenden, dein Gmail-Konto lässt sich mit der HUAWEI E-Mail-App verknüpfen und auch auf Google Drive kannst du problemlos im Browser zugreifen.

Wo liegen meine Daten, wenn ich die HUAWEI Cloud nutze?

Deine Daten werden auf Servern in Europa verarbeitet – alles unter strenger Einhaltung der EU-Datenschatz-Grundverordnung.

Deine Daten werden auf Servern in Europa verarbeitet – alles unter strenger Einhaltung der EU-Datenschatz-Grundverordnung. Werden am Android-Betriebssystem Updates vorgenommen?

Wie gewohnt werden auch bei der HUAWEI P40-Serie regelmäßige Software-Updates am Android-Betriebssystem durchgeführt. Somit kannst du alle Apps weiterhin nutzen und musst dir auch um die Sicherheit keine Gedanken machen.

Wie seine Vorgänger sticht die HUAWEI P40-Serie übrigens besonders durch die herausragende Kamera hervor: Überzeuge dich am besten einfach selbst von der neuen HUAWEI P40-Serie.

