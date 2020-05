Huawei P40-Serie als „Bestes Foto Smartphone“ ausgezeichnet

Das Komitee der TIPA zeichnet jährlich die besten Foto‐ und Imaging-Produkte in 40 verschiedenen Kategorien aus. Die Huawei P40-Serie überzeugte die Jury in der Kategorie „Bestes Foto Smartphone“ auch dieses Jahr wieder. Alle drei Flaggschiffe der Huawei P40-Serie, das Huawei P40, das Huawei P40 Pro und auch das Huawei P40 Pro+ wurden prämiert. Das vierte Jahr in Folge überzeugt Huawei mit seinen Innovationen und neuesten Technologien, die professionelle Fotografen lieben und auf die sie sich verlassen können.

„Die Grenzen der mobilen Fotografie werden durch die neueste Generation der Huawei P-Serie neu definiert. Alle drei Smartphones, das Huawei P40, das Huawei P40 Pro sowie das Huawei P40 Pro+, verfügen über den Kirin 990 5G-Chipsatz, einen großen 1/1,28 Zoll Sensor und wurden in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt. Zu den bemerkenswerten Merkmalen der Modelle gehören der AI-gestützte Weißabgleich-Algorithmus sowie ein stark erweiterter Dynamikbereich und herausragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen“, so der Vorsitzende der TIPA-Jury.

Die 1991 gegründete TIPA vergibt jährlich Auszeichnungen an Unternehmen und Produkte in den Bereichen Foto- und Imaging. Die Nominierten werden nach strengen Kriterien zu Qualität, Leistung und Nutzerwert von den TIPA-RedakteurInnen beurteilt.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 400 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Tausende von Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht.

Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.



4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.

