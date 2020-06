Huawei Watch GT 2e für das perfekte Home-Workout

Mehr Zeit zu Hause verbringen lautet die Devise nach der momentan die Österreicherinnen und Österreicher leben.

Auch die Art und Weise Sport zu betreiben hat sich in der heutigen Zeit verändert. Home-Workouts sind beliebter denn je und auch die Laufrunde um den Block darf für viele nicht mehr fehlen. Die neue Huawei Watch GT 2e unterstützt trotz Homeoffice und Co. in Bewegung zu bleiben und liefert neue Features, die das Workout noch genauer aufzeichnen können. Die Smartwatch, die gemeinsam mit der Huawei P40-Serie im Zuge einer virtuellen Pressenkonferenz Ende März 2020 vorgestellt wurde, ist seit Frühjahr auch in Österreich verfügbar.

Die Huawei Watch GT 2e überzeugt als Unisex-Modell durch ihr trendiges Design, ihre innovative Technologie und zwei Wochen Akkulaufzeit. In Graphite Black, Lava Red und Mint Green ist die Smartwatch ab sofort im österreichischen Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 169,00 erhältlich.

Für noch individuelleren Sport

Die moderne Smartwatch, deren Design vor allem junge und aktive Menschen anspricht, bietet über 100 verschiedene Sportmodi. So kann ein gezielteres und individuelleres Tracking von zahlreichen Sportarten auch in den eigenen vier Wänden gewährleistet werden. Zu den bisherigen 15 Modi, die Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Indoor-Workout umfassen, sind nun 85 weitere Modi, die über die neue Huawei Watch GT 2e getrackt werden können, verfügbar. Das tägliche Aktivitätslevel in Zeiten von Home-Workout kann so perfekt im Auge behalten werden.

Die Smartwatch erkennt automatisch, wenn Workouts begonnen werden und startet den passenden Tracking-Modus. So kann jedes Workout kinderleicht mitverfolgt werden. Die Huawei Watch GT 2e kann sechs verschiedene Trainingsarten erkennen. Außerdem ist die Smartwatch in der Lage mehr Satelliten zu suchen, um eine genauere Information über Standort und zurückgelegter Strecke zu geben. Weiters erinnert ein Warnton daran, sich zu bewegen, wenn der Nutzer über eine Stunde nicht aktiv war. So werden die Nutzer in Zeiten von Homeoffice und Home-Schooling an die tägliche Bewegung erinnert werden. Diese Funktion kann in der Huawei Health Care App gesteuert werden. Die Huawei Watch GT 2e ist aber nicht nur Workout Partner, dank verschiedener Ziffernblattdesigns macht sie auch das Handgelenk zu einem Hingucker und achtet dank Messung von Blutsauerstoffsättigung und Stresslevel auch stets auf die Gesundheit.

Per Smartwatch zum perfekten Foto

Über die Smartwatch ist es nicht nur möglich Anrufe direkt anzunehmen, auch Benachrichtigungen für SMS, E-Mail, Kalender und soziale Medien können empfangen werden. Für wackelfreie Aufnahmen mit dem Smartphone verfügt die Huawei Watch GT 2e außerdem über eine Kamerafernsteuerung. So können Aufnahmen direkt über die Smartwatch ausgelöst werden¹.

Leistungsstarker Akku und erhöhter Tragekomfort

Wie das Vorgängermodell, verfügt auch die Huawei Watch GT 2e über Huawei TruSeen™ und TruRelax™. So behalten Nutzer ihren Stresslevel fortlaufend im Blick und die intelligente Smartwatch hilft dabei, Blockaden und Anspannungen durch gezieltes Atemtraining zu lösen. Der unerreicht starke Akku, mit einer Laufzeit von bis zu zwei Wochen, kann mit dem aktiven Lebensstil der Nutzer Schritt halten. Die neue Energiesparfunktion passt die Batterieleistung außerdem gezielt an, um eine noch längere Leistung zu erzielen. Das TPU-Material, aus dem das Uhrenband der Huawei Watch GT 2e hergestellt ist, sorgt auch beim Sport für einen erhöhten Tragekomfort.

Die Huawei Watch GT 2e verfügt außerdem über ein hochpräzises 1,39-Zoll-AMOLED-Touch-Display mit hoher Auflösung in Retina-Qualität. Das High-End-Smartphone Huawei P40 Pro ist dabei der ideale Partner, um das smarte Workout mit der Huawei Watch GT 2e zu perfektionieren. Mit der Huawei Health App erhalten Nutzer einen detailreichen Einblick in ihre Aktivitäten. Zudem werden Statistiken und Biometrie-und Leistungswerte geliefert, die einen Überblick über den persönlichen Gesundheitszustand geben.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei Watch GT 2e

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 169,00

• Verfügbare Farben: Graphite Black, Lava Red, Mint Green

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

¹ Unterstützt nur Huawei-Smartphones mit EMUI10.1 oder höher

